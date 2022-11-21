"Есть политический проект": историк рассказал, кто может заменить Путина

По словам Соловья, Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев является наиболее вероятным претендентом на пост президента. Это связано с тем, что он представляет "клан чекистов" - самую влиятельную группу российской элиты.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев (фото: РИА Новости)

"Больше никто не смеет и заикнуться о своих амбициях, потому что понимает - если заикнется, то это будет последнее, что он скажет. Если ты об этом скажешь сегодня, то завтра ты можешь попасть в какое-нибудь странное ДТП. Например, у Стремоусова на теле четыре ножевых раны, но погиб он в результате ДТП", - говорит историк.

Однако в противоположность Евгению Пригожину, владелец ППК "Вагнер" сейчас работает над созданием партии.

"Я когда-то говорил о том, что есть политический проект, который финансируется и реализуется Пригожиным, но его лицами могут стать Игорь Гиркин и маловероятно Александр Дугин", - убежден историк.

Кстати, Гиркин находится не на фронте, а в тылу на одной из баз "Вагнера" в Ростовской области. На фронт его не пускают, потому что было бы крайне нежелательно, если бы он очутился в плену. Так утверждает Соловей.

"Пригожин - это фигура более масштабная, чем Жириновский. Дело в том, что Жириновский - это политик мирного времени, а Пригожин - кризисного. У него и ресурсы для кризисного времени, и мыслит он в этих категориях. Он пользуется популярностью среди части среднего офицерства. Это делает его и влиятельным, и опасным", - уверен аналитик.

Владелец ППК "Вагнер" (фото: ТАСС)

Однако эксперт не делает ставок на Пригожина как президента. По его мнению, он сможет повлиять на результаты выборов, но не победить их.