Є плюси та мінуси. Основні факти та рекомендації щодо використання бездротової зарядки

Як з'явилася бездротова зарядка

В 1820 Андре-Марі Ампер довів, що електричний струм створює магнітне поле, а в 1831 Майкл Фарадей відкрив закон індукції, який став основою роботи сучасних бездротових зарядок.

1888 року Генріх Герц підтвердив існування електромагнітного поля. Його дослідження допомогли Ніколі Теслі вперше передати енергію на відстань. До кінця XX століття з передачею енергії на відстань у різний спосіб експериментували багато вчених.

Масовий інтерес до бездротової зарядки зародився лише після буму мобільних пристроїв вже у XXI столітті.

Які є стандарти бездротової зарядки

Щоб зарядити смартфон без проводів, використовується пара котушок: одна в зарядній станції, яка підключена до живлення, інша у пристрої. Коли на першій котушці з'являється струм, навколо неї утворюється магнітне полі, яке передає їх у другу.

Магнітне поле з'являється через використання змінного струму високої частоти. Він перетворюється на постійний, коли передається на пристрій. Залежно від частоти струму, у роботу включаються магнітна індукція або магнітний резонанс.

Магнітно-індукційні станції

Вони передають енергію на відстань близько 10 мм і використовують із цього частоту змінного струму 100-357 кГц. Щоб зарядити смартфон за допомогою такої станції, він має підтримувати конкретний діапазон частот.

Магнітне поле не проходить через метал, тому бездротова зарядка можлива лише на смартфонах, задня панель яких виготовлена зі скла або пластику. При цьому навіть товстий захисний чохол може стати на заваді процесу зарядки.

Магнітно-резонансні станції

На відміну від станцій, що працюють на магнітній індукції, у них застосовується збільшена до 6,78 МГц частота струму. Це дозволяє розширити радіус зарядки до 40-50 мм. У таких бездротових зарядках також використовується набір двох котушок. Але вони можуть не знаходитись один навпроти одного, тому зарядні пристрої необов'язково повинні бути виконані у вигляді підставок або килимків.

Що потрібно знати про потужність бездротових зарядок

Бездротові зарядки відрізняються за вхідною та вихідною потужністю: зазвичай вона варіюється від 5 до 20 Вт.

Її рівень вказують на корпусі пристрою, коробці, на офіційному сайті виробника. Його також можна дізнатися із оглядів.

Деякі компанії замість потужності у ВАТ вказують напругу у вольтах і силу струму в амперах. За їхніми значеннями можна дізнатися, наскільки швидко можна зарядити пристрій.

Бездротові зарядки можуть постачатися без блоку живлення. Їхню вхідну потужність потрібно знати, щоб визначити, який підійде для їх повноцінної роботи. Якщо вхідної потужності достатньо, пристрій повинен видавати максимальну вихідну.

Що потрібно знати, використовуючи бездротову зарядку

Як встановити смартфон на зарядну станцію

Покладіть смартфон у центр бездротової зарядки або на місце, передбачене виробником

Переконайтеся, що заряджання почалося. Якщо цього не трапилося, ваш смартфон не підтримує такий спосіб передачі енергії або ви використовуєте надто товстий чохол

Як уникнути перегріву під час бездротової зарядки

Під час бездротової зарядки смартфон нагрівається більше, ніж звичайно. Щоб уникнути перегріву, він може тимчасово відключити передачу енергії, коли заряд акумулятора досягне 80 відсотків.

Не використовуйте громіздкі чохли, які заважають теплообміну. І не кладіть на пристрій, що заряджається, сторонні предмети. Небезпечно накривати його тканиною, яка обмежить циркуляцію повітря

Як довго смартфон може перебувати на бездротовій зарядці

Смартфон може знаходитись на бездротовій зарядці всю ніч. Коли заряд акумулятора досягне 100 відсотків, передача енергії припиниться.

Головне, використовуйте якісну зарядку, кабель та блок живлення, щоб уникнути короткого замикання.

Переваги бездротової зарядки

Можна просто покласти смартфон на зарядний пристрій, і він тут же почне заповнювати енергію.

Не потрібно шукати кабель з відповідним конектором (Lightning, microUSB, USB-C)

Зменшується знос кабелів живлення, портів та конекторів

Недоліки бездротової зарядки

Бездротова зарядка працює повільніше за провідну через менший ККД

Зарядна станція рідко йде в комплекті, зазвичай її доводиться докуповувати окремо

Не можна повноцінно використовувати смартфон під час заряджання

Якщо випадково змістити смартфон, що лежить на станції, зарядка може припинитися

Товсті захисні чохли та чохли з металевими частинами можуть заважати роботі бездротової зарядки

Бездротову зарядку не завжди зручно брати із собою

Бездротовий зарядний пристрій зручне на робочому столі. Можна поставити його на тумбу і класти на нього смартфон перед сном. Але зовсім незручно брати таку зарядку у подорож та використовувати на ходу.