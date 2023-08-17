"Є невиховані інстасамки". Олег Скрипка оскандалився заявою про боротьбу жінок за свої права (відео)

Що сказав Скрипка

Співак пригадував історію, як він зі співзасновником гурту "Воплі Відоплясова" Олександром Піпою приїхали до Франції. Місцеві жінки "розхватали" чоловіків, як гарячі пиріжки. За його словами, те саме відбувається зараз з українцями та українками.

"От французи з нами одружуються, чому? Тому що ми душевні й ми пластичні. Ми дуже комфортні в спілкуванні, з нами дуже приємно та зручно спарюватися, з українцями. Є чотири групи крові, і є група крові донорська. От ми донори", - сказав Скрипка.

Потім він перейшов до обговорення українських жінок і заявив, що вони менш феміністичні, ніж європейські.

"Вони й хазяйновиті, вони й сексуальні, і розумні, і як менеджери. Вдома роблять затишок і шанують чоловіків. У нас є така штука. А європейські жінки, вони феміністичні. А фемінізм - це жіночий егоїзм", - заявив артист.

Він додав, що в жінок є самоповага, але немає поваги до чоловіка. На його думку, фемінізм насаджується в нашу культуру, і ми її втрачаємо, але "на щастя, не до кінця".

Скрипка вважає, що у світі панує "погане виховання жінок", і саме тому в Україні можна зустріти "невихованих інстасамок".

"Знову-таки та "золота жінка" є там на дні. Її треба дістати та сказати: "Українська жінка є оце", - сказав співак.

Як відреагували українці та українки

Користувачів соціальних мереж обурили такі вислювлювання зірки:

Олеже, все змінюється на краще для жінок з кожним роком і це потрібно визнати та прийняти. Можна в школу ходити, інститути та мати професію. Можна навіть мати водійські права та голосувати на виборах. В 1972 ще не можна було жінкам голосувати. А сто років назад нічого зі списку вище.

Спершу думаєш, що буде класне інтерв'ю, а потім людина порівнює фемінізм з не вихованістю та інстасамкою. Цей шляхетний пан так неймовірно розбирається у питані виховання жінок, що таке відчуття, що все ж забули виховати його.

Я не можу повірити в те, що я почула про трактування слова "фемінізм" від такої, як я думала, освіченої людини, як Олег. Хоча б хтось йому дайте посилання на Вікіпедію, хай почитає, що таке фемінізм взагалі

Ой, краще б я не дослухала цей подкаст до висловлювань про жінок, патріархат, правильне виховання дівчат, зіпсувалося все враження про Олега.

Ще одне публічне самогубство.️ Здається, нешановний пан Скрипка застряг у далекому минулому, де єдиним завданням жінки було бути зручною для патріархату. Не дивно, що його творчість мені ніколи не подобалася.

Сам Олег Скрипка не коментував свої слова та не відповідав на хейт від слухачів.