"Є невиховані інстасамки". Олег Скрипка оскандалився заявою про боротьбу жінок за свої права (відео)

Український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що фемінізм - це "жіночий егоїзм". Він також додав, що у світі зараз панує "погане виховання жінок" і тому досі існують "невиховані інстасамки".
Таку думку він висловив на подкасті STAND UP Battle Club.
Співак пригадував історію, як він зі співзасновником гурту "Воплі Відоплясова" Олександром Піпою приїхали до Франції. Місцеві жінки "розхватали" чоловіків, як гарячі пиріжки. За його словами, те саме відбувається зараз з українцями та українками.
"От французи з нами одружуються, чому? Тому що ми душевні й ми пластичні. Ми дуже комфортні в спілкуванні, з нами дуже приємно та зручно спарюватися, з українцями. Є чотири групи крові, і є група крові донорська. От ми донори", - сказав Скрипка.
Потім він перейшов до обговорення українських жінок і заявив, що вони менш феміністичні, ніж європейські.
"Вони й хазяйновиті, вони й сексуальні, і розумні, і як менеджери. Вдома роблять затишок і шанують чоловіків. У нас є така штука. А європейські жінки, вони феміністичні. А фемінізм - це жіночий егоїзм", - заявив артист.
Він додав, що в жінок є самоповага, але немає поваги до чоловіка. На його думку, фемінізм насаджується в нашу культуру, і ми її втрачаємо, але "на щастя, не до кінця".
Скрипка вважає, що у світі панує "погане виховання жінок", і саме тому в Україні можна зустріти "невихованих інстасамок".
"Знову-таки та "золота жінка" є там на дні. Її треба дістати та сказати: "Українська жінка є оце", - сказав співак.
Користувачів соціальних мереж обурили такі вислювлювання зірки:
Сам Олег Скрипка не коментував свої слова та не відповідав на хейт від слухачів.
До речі, раніше Олег Скрипка дав велике інтерв'ю РБК-Україна, де розповів культуру під час війни, псевдопатріотичність і вплив російської пропаганди на закордонну аудиторію.