"Есть невоспитанные инстасамки". Олег Скрипка оскандалился заявлением о борьбе женщин за свои права (видео)

Что сказал Скрипка

Певец вспоминал историю, как он с соучредителем группы "Вопли Видоплясова" Александром Пипой приехали во Францию. Местные женщины "расхватали" мужчин, как горячие пирожки. По его словам, то же самое происходит сейчас с украинцами и украинками.

"Вот французы на нас женятся, почему? Потому что мы душевны и мы пластичные. Мы очень комфортные в общении, с нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами. Есть четыре группы крови, и есть группа крови донорская. Вот мы доноры", - сказал Скрипка.

Затем он перешел к обсуждению украинских женщин и заявил, что они менее феминистические, чем европейские.

"Они и хозяйственные, они и сексуальные, и умные, и как менеджеры. Дома делают уют и уважают мужчин. У нас есть такая штука. А европейские женщины, они феминистические. А феминизм - это женский эгоизм", - заявил артист.

Он добавил, что у женщин есть самоуважение, но нет уважения к мужчине. По его мнению, феминизм насаждается в нашу культуру, и мы ее теряем, но "к счастью, не до конца".

Скрипка считает, что в мире царит "плохое воспитание женщин", и именно поэтому в Украине можно встретить "невоспитанных инстасамок".

"Опять-таки та "золотая женщина" есть там на дне. Ее нужно достать и сказать: "Украинская женщина это", - сказал певец.

Как отреагировали украинцы и украинки

Пользователей социальных сетей возмутили такие выражения звезды:

Олеже, все змінюється на краще для жінок з кожним роком і це потрібно визнати та прийняти. Можна в школу ходити, інститути та мати професію. Можна навіть мати водійські права та голосувати на виборах. В 1972 ще не можна було жінкам голосувати. А сто років назад нічого зі списку вище.

Спершу думаєш, що буде класне інтерв'ю, а потім людина порівнює фемінізм з не вихованістю та інстасамкою. Цей шляхетний пан так неймовірно розбирається у питані виховання жінок, що таке відчуття, що все ж забули виховати його.

Я не можу повірити в те, що я почула про трактування слова "фемінізм" від такої, як я думала, освіченої людини, як Олег. Хоча б хтось йому дайте посилання на Вікіпедію, хай почитає, що таке фемінізм взагалі

Ой, краще б я не дослухала цей подкаст до висловлювань про жінок, патріархат, правильне виховання дівчат, зіпсувалося все враження про Олега.

Ще одне публічне самогубство.️ Здається, нешановний пан Скрипка застряг у далекому минулому, де єдиним завданням жінки було бути зручною для патріархату. Не дивно, що його творчість мені ніколи не подобалася.

Сам Олег Скрипка не комментировал свои слова и не отвечал на хейт от слушателей.