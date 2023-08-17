"Есть невоспитанные инстасамки". Олег Скрипка оскандалился заявлением о борьбе женщин за свои права (видео)

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что феминизм - это "женский эгоизм". Он также добавил, что в мире сейчас царит "плохое воспитание женщин" и потому до сих пор существуют "невоспитанные инстасамки".
Такое мнение он высказал в подкасте STAND UP Battle Club.
Певец вспоминал историю, как он с соучредителем группы "Вопли Видоплясова" Александром Пипой приехали во Францию. Местные женщины "расхватали" мужчин, как горячие пирожки. По его словам, то же самое происходит сейчас с украинцами и украинками.
"Вот французы на нас женятся, почему? Потому что мы душевны и мы пластичные. Мы очень комфортные в общении, с нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами. Есть четыре группы крови, и есть группа крови донорская. Вот мы доноры", - сказал Скрипка.
Затем он перешел к обсуждению украинских женщин и заявил, что они менее феминистические, чем европейские.
"Они и хозяйственные, они и сексуальные, и умные, и как менеджеры. Дома делают уют и уважают мужчин. У нас есть такая штука. А европейские женщины, они феминистические. А феминизм - это женский эгоизм", - заявил артист.
Он добавил, что у женщин есть самоуважение, но нет уважения к мужчине. По его мнению, феминизм насаждается в нашу культуру, и мы ее теряем, но "к счастью, не до конца".
Скрипка считает, что в мире царит "плохое воспитание женщин", и именно поэтому в Украине можно встретить "невоспитанных инстасамок".
"Опять-таки та "золотая женщина" есть там на дне. Ее нужно достать и сказать: "Украинская женщина это", - сказал певец.
Пользователей социальных сетей возмутили такие выражения звезды:
Сам Олег Скрипка не комментировал свои слова и не отвечал на хейт от слушателей.
Кстати, ранее Олег Скрипка дал большое интервью РБК-Украина, где рассказал культуру во время войны, псевдопатриотичность и влияние российской пропаганды на зарубежную аудиторию.