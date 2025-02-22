Є у кожному домі: 4 продукти, які часто їдять довгожителі світу

Що їдять довгожителі

Дослідник Ден Бюттнер розповів, що дієта "блакитна зона" - це рослинний режим, який зосереджується на цілісних, необроблених, насичених поживними речовинами та клітковиною продуктах. Базується на харчових звичках регіонів, де люди живуть більше інших і не хворіють.

Жителі блакитних зон мають легкий доступ до свіжих місцевих фруктів і овочів, як правило, органічних і не містять пестицидів.

В результаті дослідження виявили, що листова зелень є найкращою їжею для тривалого життя. Сюди відноситься шпинат, капуста, буряк і мангольд.

Дослідження показали, що люди середнього віку, які споживали чашку вареної зелені щодня, мали вдвічі менше шансів померти протягом наступних чотирьох років, ніж ті, хто не їв зелень.

Чому ці рослини такі необхідні

Листова зелень - це суперпродукти, наповнені життєво важливими поживними речовинами та безліччю користі для здоров’я. Вони можуть зменшити ризик серцево-судинних захворювань, борються з певними видами раку та зменшують ймовірність діабету 2 типу.

Вони також є благом для травлення, завдяки певному вмісту цукру, який живить корисні кишкові бактерії. Крім того, завдяки багатим запасам кальцію та вітаміну К вони відіграють важливу роль у зміцненні кісток.

Вони можуть навіть знизити ризик раку, оскільки містять каротиноїди.

Що ще їдять довгожителі

Прийняття дієти "блакитної зони" означає, що 95% споживаної їжі має бути рослинного походження. Обмежте споживання тваринного білка невеликою порцією щодня, а натомість додайте до їжі більше бобів, листової зелені, фруктів, горіхів і насіння.

Також рекомендуються цільні зерна. У чотирьох із п’яти блакитних зон люди споживають м’ясо, але в помірних кількостях, часто розглядаючи його як їжу для особливих подій.

Зведіть до мінімуму споживання коров’ячого молока та молочних продуктів, таких як сир, вершки та масло. Обмежте споживання яєць не більше трьох на тиждень. Їжте щонайменше пів склянки варених бобів.

Замініть звичайний хліб на закваску або 100% цільнозерновий хліб. Пийте каву на сніданок, чай у другій половині дня і воду весь день. Уникайте газованої води, в тому числі дієтичних версій.