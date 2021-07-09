Е-гривна: в НБУ сделали заявление об использовании украинской цифровой валюты

В Украине планируют ввести цифровую национальную валюту - Е-гривну, и сейчас Национальный банк сосредоточится на разработке трех возможных вариантов ее использования, для чего провел исследования и опрос участников рынка.
Результаты 9 июля презентованы на сайте НБУ.
По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира.
"В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, который начал исследовать такую возможность. Мы уже имеем практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривны в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования", - отметил он.
Так, в этом году был завершен масштабный опрос, в котором приняли участие 100 экспертов финансового рынка (представляли розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровую трансформацию органов государственной власти, виртуальные активы).
Опросы включали 30 вопросов в разрезе 6 таких возможных вариантов использования Е-гривны:
В НБУ рассказали, что основой для дальнейшей обработки вариантов использования цифровой гривны станут те, которые были определены в результате опроса, и исследований центробанка и международного опыта. А именно
Напомним, что Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять проект закона №3637, который предполагает запуск рынка виртуальных активов и ввод цифровой национальной валюты - "электронной гривны".
Также мы писали о том, что ранее в Минцифры разъяснили отличие между Е-гривной и другими криптовалютами.