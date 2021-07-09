Е-гривна: в НБУ сделали заявление об использовании украинской цифровой валюты

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, возможности выпуска собственных цифровых валют сегодня изучают центробанки всего мира.

"В свое время Национальный банк Украины был одним из первых центральных банков в мире, который начал исследовать такую возможность. Мы уже имеем практический опыт реализации пилотного проекта по выпуску е-гривны в 2018 году. Сейчас мы сосредоточены на поиске эффективного способа ее использования", - отметил он.

Так, в этом году был завершен масштабный опрос, в котором приняли участие 100 экспертов финансового рынка (представляли розничный бизнес и инновации, корпоративный бизнес, финансовые рынки, цифровую трансформацию органов государственной власти, виртуальные активы).

Опросы включали 30 вопросов в разрезе 6 таких возможных вариантов использования Е-гривны:

Инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В).

Инструмент для целевых социальных выплат (G2P).

Инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам (B2B).

Инструмент для корпоративных платежей юридических лиц (B2B).

Инструмент для трансграничных платежей (B2B, Р2Р, Р2В).

Доходный финансовый инструмент.

Как и для чего хотят использовать Е-гривну

В НБУ рассказали, что основой для дальнейшей обработки вариантов использования цифровой гривны станут те, которые были определены в результате опроса, и исследований центробанка и международного опыта. А именно