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В Украине хотят ввести электронную гривну: Раде рекомендуют принять закон

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Украина, Вторник 06 июля 2021 16:51
В Украине хотят ввести электронную гривну: Раде рекомендуют принять закон Фото: Раде рекомендуют ввести электронную гривну (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят запустить рынок виртуальных активов и ввести цифровую национальную валюту - "электронную гривну". Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять соответствующий проект закона №3637.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает добавить в Гражданский кодекс новый раздел о виртуальных активах, заменить термин "обращение виртуальных активов" на "оборот виртуальных активов". Существенным дополнениям ко второму чтению подверглись положения о компетенции органов государственной власти. Указано, что сорегуляторы области будут иметь четкие границы полномочий.

Ко второму чтению проекта поступило 493 поправки, из них 189 поправок учтены частично и редакционно. В доработке документа принимали участие представители Министерства цифровой трансформации и Национального банка.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект о виртуальных активах (№3637) во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в начале декабря прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году комитет по вопросам информатизации и связи рекомендовал ВР принять законопроект № 9083 о налогообложении операций с виртуальными активами в Украине.

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