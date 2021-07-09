Е-гривня: в НБУ зробили заяву про використання української цифрової валюти

За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, можливості випуску власних цифрових валют сьогодні вивчають центробанки всього світу.

"Свого часу Національний банк України був одним з перших центральних банків у світі, який почав досліджувати таку можливість. Ми вже маємо практичний досвід реалізації пілотного проекту з випуску е-гривні в 2018 році. Зараз ми зосереджені на пошуку ефективного способу її використання", - зазначив він.

Так, цього року було завершено масштабне опитування, в якому взяли участь 100 експертів фінансового ринку (представляли роздрібний бізнес та інновації, корпоративний бізнес, фінансові ринки, цифрову трансформацію органів державної влади, віртуальні активи).

Опитування включали 30 питань у розрізі 6 таких можливих варіантів використання Е-гривні:

Інструмент для роздрібних безготівкових платежів (P2P, P2B, В2В).

Інструмент для цільових соціальних виплат (G2P).

Інструмент для розрахунків за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (B2B).

Інструмент для корпоративних платежів юридичних осіб (B2B).

Інструмент для транскордонних платежів (B2B, Р2Р, Р2В).

Дохідний фінансовий інструмент.

Як і для чого хочуть використовувати Е-гривню

У НБУ розповіли, що основою для подальшої обробки варіантів використання цифрової гривні стануть ті, які були визначені в результаті опитування, і досліджень центробанку та міжнародного досвіду. А саме: