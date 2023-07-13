Є два варіанти. Як обміняти старі долари в касі банку

В Україні все ще зберігаються проблеми з обміном валют: обмінники відмовляються приймати долари, випущені з 1914 року. Попри те, що в НБУ зазначили дійсність цих купюр, обмінники "співають своєї". Але українці все одно можуть обміняти стару валюту.

Як це зробити, розповіли на сайті Мінфіну.

Які є законні способи

21 червня 2023 року набула чинності постанова №75 Національного банку України про заборону банкам та іншим обмінникам відмовляти клієнтам у прийомі справжніх іноземних банкнот, незалежно від року їх випуску.

Єдиною причиною відмови може бути фальшивість купюри. Проте якщо детектори на касі визнали купюру дійсною, тоді обмінники можуть вчинити двома шляхами:

обміняти купюру за поточним курсом

прийняти її на інкасо

Другий варіант означає, що прийом старої чи значно пошкодженої валюти відбудеться, але за поточною комісією для цієї послуги. Розмір комісії повинен бути вказаним на касі.

За даними Мінфіну, зараз у більшості українських банків немає послуги інкасо, і вводити її або поки не збираються, або працюють над розробкою.

Проте дві мережі банків все ж можуть обміняти валюту інкасо. Комісія становить 10% і 12% від суми, яку ви хочете обміняти.

Зауважте, що варіанту не приймати у вас стару готівку в банків та обмінників немає!

До порушників правил НБУ застосовує штрафи від 400 000 гривень для банків та до 5% власного капіталу для небанківських фінансових установ.

За які долари не стягують комісію

Наразі заборонено стягувати з клієнтів комісію за прийом старої іноземної валюти чи відмовляти в її обміні.

Стосовно неможливості стягнути комісію це стосується так званого "білого" долара 1996 року випуску. Його найчастіше не хотіли обмінювати за тими самими правилами, що й "синій" 2010 року.

Які долари точно не приймуть в обміннику

Якщо купюра має такі ознаки, тоді її обміняти точно не вийде: