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Есть два варианта. Как обменять старые доллары в кассе банка

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Украина, Четверг 13 июля 2023 16:02
Есть два варианта. Как обменять старые доллары в кассе банка Как обменять старые доллары в банке (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

, Несмотря на то, что в НБУ указали на действительность этих купюр, обменники делают по-своему. Но украинцы все равно могут обменять старую валюту.

Как это сделать, рассказали на сайте Минфина.

Какие законные способы

21 июня 2023 года вступило в силу постановление №75 Национального банка Украины о запрете банкам и другим обменникам отказывать клиентам в приеме настоящих иностранных банкнот, независимо от года их выпуска.

Единственной причиной отказа может быть фальшивость купюры. Однако если детекторы на кассе сочли купюру настоящей, тогда обменники могут поступить двумя путями:

  • обменять купюру по текущему курсу
  • принять ее на инкассо

Второй вариант означает, что прием старой или значительно поврежденной валюты состоится, но по текущей комиссии для этой услуги. Размер комиссии должен быть указан в кассе.

По данным Минфина, сейчас у большинства украинских банков нет услуги инкассо, и вводить ее либо пока не собираются, либо работают над разработкой.

Однако две сети банков все же могут обменять валюту инкассо. Комиссия составляет 10% и 12% от суммы, которую вы хотите обменять.

Заметьте, что варианта не принимать у вас старую наличность у банков и обменников нет!

В отношении нарушителей правил НБУ применяет штрафы от 400 000 гривен для банков и до 5% собственного капитала для небанковских финансовых учреждений.

За какие доллары не берут комиссию

Запрещено взимать с клиентов комиссию за прием старой иностранной валюты или отказывать в ее обмене.

Что касается невозможности взыскать комиссию, то это касается так называемого "белого" доллара 1996 года выпуска. Его чаще всего не хотели обменивать по тем же правилам, что и "синий" 2010 года.

Какие доллары точно не примут в обменнике

Если купюра имеет следующие признаки, то ее обменять точно не получится:

  • разорвана или разрезана на части
  • повреждены элементами дизайна и защиты
  • изменен исходный цвет бумаги и/или изображений
  • локальные загрязнения или пятна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах
  • общие загрязнения
  • обожженные, прожженные, старые
  • имеют явные типографические недостатки

Раньше мы писали, как украинцев обманывают в обменниках валют.

Читайте также о случае в Одессе, где кассир отказался обменивать доллары и избил из-за этого женщину.

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