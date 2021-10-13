Дзидзьо покорил исполнением гимна на матче сборной Украины: это невероятно! (видео)

"Только вперед! Слава Украине!" – подписал Дзидзьо ролик.

В ролике можно увидеть и услышать, с какой отдачей артист исполнил национальный гимн.

В комментариях украинцы с восторгом прокомментировали перфоманс артиста.

Это было круто!

Просто невероятно!

Найкраще виконання гімну. Голосище огоооогооо. Дякую.

Мурашки. Просто браво.

Невероятно!

Можна відразу давати 1 місце "За найкраще виконання державного гімну України. Оце я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! Пишаємося.

Мощно!

Отметим, что певец уже не в первый раз очаровывает своим пением на матчах. До этого Дзидзьо исполнил государственный гимн в центре Киева ко Дню Независимости в 2020 году и был награжден званием "Заслуженный артист Украины".