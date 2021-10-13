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Дзидзьо покорил исполнением гимна на матче сборной Украины: это невероятно! (видео)

Автор: Людмила Жукова

Украинский исполнитель Дзидзьо покорил всех своим исполнением национального гимна. Это произошло на футбольном матче во Львове. Играла сборная Украины и Боснии и Герцеговины.

Видео с матча певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Только вперед! Слава Украине!" – подписал Дзидзьо ролик.

В ролике можно увидеть и услышать, с какой отдачей артист исполнил национальный гимн.

В комментариях украинцы с восторгом прокомментировали перфоманс артиста.

  • Это было круто!
  • Просто невероятно!
  • Найкраще виконання гімну. Голосище огоооогооо. Дякую.
  • Мурашки. Просто браво.
  • Невероятно!
  • Можна відразу давати 1 місце "За найкраще виконання державного гімну України. Оце я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! Пишаємося.
  • Мощно!

Отметим, что певец уже не в первый раз очаровывает своим пением на матчах. До этого Дзидзьо исполнил государственный гимн в центре Киева ко Дню Независимости в 2020 году и был награжден званием "Заслуженный артист Украины".

Как мы ранее писали, футболист показал, как надо петь гимн Украины.

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Дзидзьо