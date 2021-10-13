Дзідзьо підкорив виконанням гімну України на футбольному матчі у Львові: це неймовірно!

Український виконавець Дзідзьо підкорив усіх своїм виконанням національного гімну. Це сталося на футбольному матчі у Львові. Грала збірна України та Боснії і Герцеговини.
Відео з матчу співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Тільки вперед! Слава Україні!"- підписав Дзідзьо ролик.
У ролику можна побачити і почути, з якою віддачею артист виконав національний гімн.
У коментарях українці із захопленням прокоментували перфоманс артиста.
Відзначимо, що співак вже не в перший раз зачаровує своїм співом на матчах. До цього Дзідзьо виконав державний гімн у центрі Києва до Дня Незалежності у 2020 році і був нагороджений званням "Заслужений артист України".
Як ми раніше писали, футболіст показав, як треба співати гімн України.