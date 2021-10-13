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Дзідзьо підкорив виконанням гімну України на футбольному матчі у Львові: це неймовірно!

Автор: Людмила Жукова

Український виконавець Дзідзьо підкорив усіх своїм виконанням національного гімну. Це сталося на футбольному матчі у Львові. Грала збірна України та Боснії і Герцеговини.

Відео з матчу співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки вперед! Слава Україні!"- підписав Дзідзьо ролик.

У ролику можна побачити і почути, з якою віддачею артист виконав національний гімн.

У коментарях українці із захопленням прокоментували перфоманс артиста.

  • Це було круто!
  • Просто неймовірно!
  • Найкраще виконання гімну. Голосище огоооогооо. Дякую.
  • Мурашка. Просто браво.
  • Неймовірно!
  • Можна відразу давати 1 місце "за найкраще виконання державного гімну України. Оце Я розумію рівень! Низький уклін за такий виступ! Пишаємося.
  • Потужно!

Відзначимо, що співак вже не в перший раз зачаровує своїм співом на матчах. До цього Дзідзьо виконав державний гімн у центрі Києва до Дня Незалежності у 2020 році і був нагороджений званням "Заслужений артист України".

Як ми раніше писали, футболіст показав, як треба співати гімн України.

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Дзидзьо