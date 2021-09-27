Футболист показал, как надо петь гимн Украины: это вдохновляет на игру (видео)

Полузащитник ровенского клуба Сергей Панасенко вдохновенно исполнил гимн Украины на матче Шахтер - Верес. В нем "горняки" одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В Instagram опубликовали запись исполнения гимна и она уже набрала 26 тысяч просмотров.

"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - подписали видео.

Отметим, что футболист так активно пел гимн, что после его голоса не было слышно ничей.

В комментарии сайту Meta-ratings футболист признался, что поддерживает идею включать гимн перед началом матчей премьер-лиги.

"Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", - рассказал полузащитник.

В комментариях к видео пользователи пошутили, что у Панасенко итальянские корни.