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Футболист показал, как надо петь гимн Украины: это вдохновляет на игру (видео)

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Понедельник 27 сентября 2021 10:48
Футболист показал, как надо петь гимн Украины: это вдохновляет на игру (видео) Фото: Панасенко проникновенно спел гимн Украины (instagram.com.fcvr57)
Автор: Людмила Жукова

Полузащитник ровенского клуба Сергей Панасенко вдохновенно исполнил гимн Украины на матче Шахтер - Верес. В нем "горняки" одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В Instagram опубликовали запись исполнения гимна и она уже набрала 26 тысяч просмотров.

"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - подписали видео.

Отметим, что футболист так активно пел гимн, что после его голоса не было слышно ничей.

В комментарии сайту Meta-ratings футболист признался, что поддерживает идею включать гимн перед началом матчей премьер-лиги.

"Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", - рассказал полузащитник.

В комментариях к видео пользователи пошутили, что у Панасенко итальянские корни.

  • Походу в нього італійські корні.
  • Міша, ледь стримується не засміятись.
  • Це круто, точно так ніхто з Шахтаря не заспіває.
  • Молодець!
  • Сергій увесь стадіон переспівав.

Как мы ранее писали, "Шахтер" разгромил "Верес" и на время сравнялся с "Динамо".

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