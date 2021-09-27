Футболист показал, как надо петь гимн Украины: это вдохновляет на игру (видео)
Полузащитник ровенского клуба Сергей Панасенко вдохновенно исполнил гимн Украины на матче Шахтер - Верес. В нем "горняки" одержали разгромную победу со счетом 4:1.
В Instagram опубликовали запись исполнения гимна и она уже набрала 26 тысяч просмотров.
"Если петь гимн Украины, то только как Сергей Панасенко", - подписали видео.
Отметим, что футболист так активно пел гимн, что после его голоса не было слышно ничей.
В комментарии сайту Meta-ratings футболист признался, что поддерживает идею включать гимн перед началом матчей премьер-лиги.
"Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по "Вересу". Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", - рассказал полузащитник.
В комментариях к видео пользователи пошутили, что у Панасенко итальянские корни.
- Походу в нього італійські корні.
- Міша, ледь стримується не засміятись.
- Це круто, точно так ніхто з Шахтаря не заспіває.
- Молодець!
- Сергій увесь стадіон переспівав.
Как мы ранее писали, "Шахтер" разгромил "Верес" и на время сравнялся с "Динамо".