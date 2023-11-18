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DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз (відео)

Михайло Хома і Анна-Марія (кадр з відео)
Автор: Поліна Іваненко

Михайло Хома, якого ми всі знаємо як DZIDZIO, зробив особливий подарунок на день народження 10-річній незрячій волонтерці Анні-Марії, заспівавши разом з нею особливу пісню "Ліхтарики".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал популярного співака розповідає більше про цю дуетну роботу, яка розчулює до сліз.

Що відомо про дует DZIDZIO з Анною-Марією

Анна-Марія надзвичайно обдарована дівчинка, яка, співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.

Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат. 
Хома каже, що військові з передової надіслали йому посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію - зустрітися з ним. 

DZIDZIO з Анною-Марією (фото: YULA)

Саме в день народження дівчинки зірковий артист вирішив зробити для неї особливий сюрприз: не лише познайомитись, а ще більше - подарувати пісню. 
Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла заспівати разом із нею, і той, звісно, не зміг відмовити.


Цей дует розчулив українців до сліз, про що вони пишуть у коментарях до відео:

  • "Неймовірне  виконання! Браво! Господи, збережи нашу Україну! "
  • "Гарний тандем вийшов і пісня гарна! Дякую! Благослови, Бог, дівчинку та її родину"
  • "Респект вам, Михайле, за чудовий тандем пісні з Анною-Марією. Дай Боже здоров'я дівчинці, щоб в неї склалася доля. Всім діткам України мирного дитинства"
  • "Дай Боже усім діткам в Україні щасливого дитинства без війни! Дякую, ви запалили моє серце, немов ліхтарик"
  • "Чудова пісня! Дай Боже самого кращого в житті цій талановитій дівчинці! Нехай її доля складеться чудово, бо вона як ніхто заслуговує на це! Браво, Михайло і Анна-Марія! "
  • "Це прекрасно! Добра і мирного дитинства цій маленькій зірочці, а Михайлові - благословення на такі ж чудові роботи"
  • "Ангельські голоси! Чудова пісня і неймовірно душевне виконання! Так звучить Україна! Талановитій дівчинці бажаємо щастя і доброї долі! Дякуємо за ваш талант! "
  • "Яка чудова дитина, дуже смілива, бо попри сліпоту робить гарні справи, а ще й яка талановита! Співає дуже гарно. Дай їй Боже здоров’я та гарну долю"
  • "Пісня неперевершена. Дівчинка - скарб. Дякую"

Текст пісні "Ліхтарики":

Ліхтарики, запалені серцями,
Найдовше світять і дають тепло.
Ліхтарики, запалені серцями,
Не гаснуть там, де поруч є добро.
 
Ти простягни мені свою долоню
На відстані півкроку до душі.
Я дам тобі іскриночку любові,
Щоб нею цілий світ світив вночі.
 
Приспів:
Хай завжди співає вільне серце,
В кожному із нас озветься:
Ми з тобою, Україно, разом до кінця.
Хай завжди співає в серці воля.
Україно ми з тобою,
Ми запалюємо, як ліхтарики, серця.
 
Ліхтарики, запалені серцями,
І посмішками наших поколінь
Палають до кінця і до нестями,
Кидаючи від себе теплу тінь.
 
І вогник цей в душі буде горіти,
Давати блиску до твоїх очей.
Ліхтарики запалюють нам світло,
Щоб бачити людей серед людей.
 
Приспів.

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