DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз (відео)

Михайло Хома, якого ми всі знаємо як DZIDZIO, зробив особливий подарунок на день народження 10-річній незрячій волонтерці Анні-Марії, заспівавши разом з нею особливу пісню "Ліхтарики".
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал популярного співака розповідає більше про цю дуетну роботу, яка розчулює до сліз.
Анна-Марія надзвичайно обдарована дівчинка, яка, співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.
Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат.
Хома каже, що військові з передової надіслали йому посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію - зустрітися з ним.
Саме в день народження дівчинки зірковий артист вирішив зробити для неї особливий сюрприз: не лише познайомитись, а ще більше - подарувати пісню.
Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла заспівати разом із нею, і той, звісно, не зміг відмовити.
Цей дует розчулив українців до сліз, про що вони пишуть у коментарях до відео:
Ліхтарики, запалені серцями,
Найдовше світять і дають тепло.
Ліхтарики, запалені серцями,
Не гаснуть там, де поруч є добро.
Ти простягни мені свою долоню
На відстані півкроку до душі.
Я дам тобі іскриночку любові,
Щоб нею цілий світ світив вночі.
Приспів:
Хай завжди співає вільне серце,
В кожному із нас озветься:
Ми з тобою, Україно, разом до кінця.
Хай завжди співає в серці воля.
Україно ми з тобою,
Ми запалюємо, як ліхтарики, серця.
Ліхтарики, запалені серцями,
І посмішками наших поколінь
Палають до кінця і до нестями,
Кидаючи від себе теплу тінь.
І вогник цей в душі буде горіти,
Давати блиску до твоїх очей.
Ліхтарики запалюють нам світло,
Щоб бачити людей серед людей.
Приспів.
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