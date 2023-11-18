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DZIDZIO спел с незрячей девочкой-волонтером и растрогал до слез (видео)

Михаил Хома и Анна-Мария (кадр с видео)
Автор: Полина Иваненко

Михаил Хома, которого мы все знаем как DZIDZIO, сделал особый подарок на день рождения 10-летней незрячей девочке-волонтеру Анни-Марии, исполнив вместе с ней особую песню "Ліхтарики".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал популярного певца рассказывает больше об этой дуэтной работе, которая умиляет до слез.

Что известно о дуэте DZIDZIO с Анной-Марией

Анна-Мария очень одаренная девочка, которая пением в храмах и на улицах, собрала более двух миллионов гривен на нужды ВСУ за время полномасштабного вторжения.

О нуждах армии она знает немало, ведь среди защитников ее родной брат.
Хома говорит, что военные с передовой прислали ему ссылку на новостной сюжет, где Анна-Мария рассказывала о своей мечте - встретиться с ним.

DZIDZIO с Анной-Марией (фото: YULA)

Именно в день рождения девочки звездный артист решил преподнести для нее особый сюрприз: не только познакомиться, а еще больше - подарить ей песню.
Когда они встретились на студии звукозаписи, Анна-Мария попросила Михаила спеть вместе с ней, и тот, конечно, не смог отказать.


Этот дуэт умиляет украинцев до слез, о чем они пишут в комментариях к видео:

  • "Невероятное исполнение! Браво! Господи, сохрани нашу Украину!"
  • "Хороший тандем получился и песня хорошая! Спасибо! Благослови, Бог, девочку и ее семью"
  • "Респект вам, Михаил, за отличный тандем песни с Анной-Марией. Дай Бог здоровье девочке, чтобы у нее сложилась судьба. Всем деткам Украины мирного детства"
  • "Дай Бог всем деткам в Украине счастливого детства без войны! Спасибо, вы зажгли мое сердце, словно фонарик"
  • "Великолепная песня! Дай Бог самого лучшего в жизни этой талантливой девочке! Пусть ее судьба сложится прекрасно, потому что она как никто заслуживает этого! Браво, Михаил и Анна-Мария!"
  • "Это прекрасно! Добрая и мирного детства этой маленькой звездочке, а Михаилу - благословения на такие же замечательные работы"
  • "Ангельские голоса! Замечательная песня и невероятно душевное исполнение! Так звучит Украина! Талантливой девочке желаем счастья и доброй судьбы! Спасибо за ваш талант!"
  • "Какой замечательный ребенок, очень смелый, потому что, несмотря на слепоту, делает хорошие дела, а еще какой талантливый! Поет очень хорошо. Дай ему Божье здоровье и хорошую судьбу"
  • "Песня непревзойденная. Девочка - сокровище. Спасибо"

Текст песни "Ліхтарики":

Ліхтарики, запалені серцями,
Найдовше світять і дають тепло.
Ліхтарики, запалені серцями,
Не гаснуть там, де поруч є добро.
 
Ти простягни мені свою долоню
На відстані півкроку до душі.
Я дам тобі іскриночку любові,
Щоб нею цілий світ світив вночі.
 
Припев:
Хай завжди співає вільне серце,
В кожному із нас озветься:
Ми з тобою, Україно, разом до кінця.
Хай завжди співає в серці воля.
Україно ми з тобою,
Ми запалюємо, як ліхтарики, серця.
 
Ліхтарики, запалені серцями,
І посмішками наших поколінь
Палають до кінця і до нестями,
Кидаючи від себе теплу тінь.
 
І вогник цей в душі буде горіти,
Давати блиску до твоїх очей.
Ліхтарики запалюють нам світло,
Щоб бачити людей серед людей.
 
Припев.

Напомним, ранее дочь Брюса Уиллиса показала трогательные кадры с отцом.

Также мы уже рассказывали, что Нитич вспомнила скандал с Бебешко и тайный разговор с женой Скрябина.

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