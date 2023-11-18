DZIDZIO спел с незрячей девочкой-волонтером и растрогал до слез (видео)

Михаил Хома, которого мы все знаем как DZIDZIO, сделал особый подарок на день рождения 10-летней незрячей девочке-волонтеру Анни-Марии, исполнив вместе с ней особую песню "Ліхтарики".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал популярного певца рассказывает больше об этой дуэтной работе, которая умиляет до слез.
Анна-Мария очень одаренная девочка, которая пением в храмах и на улицах, собрала более двух миллионов гривен на нужды ВСУ за время полномасштабного вторжения.
О нуждах армии она знает немало, ведь среди защитников ее родной брат.
Хома говорит, что военные с передовой прислали ему ссылку на новостной сюжет, где Анна-Мария рассказывала о своей мечте - встретиться с ним.
Именно в день рождения девочки звездный артист решил преподнести для нее особый сюрприз: не только познакомиться, а еще больше - подарить ей песню.
Когда они встретились на студии звукозаписи, Анна-Мария попросила Михаила спеть вместе с ней, и тот, конечно, не смог отказать.
Этот дуэт умиляет украинцев до слез, о чем они пишут в комментариях к видео:
Ліхтарики, запалені серцями,
Найдовше світять і дають тепло.
Ліхтарики, запалені серцями,
Не гаснуть там, де поруч є добро.
Ти простягни мені свою долоню
На відстані півкроку до душі.
Я дам тобі іскриночку любові,
Щоб нею цілий світ світив вночі.
Припев:
Хай завжди співає вільне серце,
В кожному із нас озветься:
Ми з тобою, Україно, разом до кінця.
Хай завжди співає в серці воля.
Україно ми з тобою,
Ми запалюємо, як ліхтарики, серця.
Ліхтарики, запалені серцями,
І посмішками наших поколінь
Палають до кінця і до нестями,
Кидаючи від себе теплу тінь.
І вогник цей в душі буде горіти,
Давати блиску до твоїх очей.
Ліхтарики запалюють нам світло,
Щоб бачити людей серед людей.
Припев.
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