DZIDZIO "откупился" от экс-жены квартирой в модном ЖК за 6 миллионов (фото)

Ходили слухи, что сначала Михаил и Славия не могли прийти к согласию относительно имущества и делили общее имущество через суд. Однако потом в соцсетях женщины вдруг начали появляться сообщения о дружбе и слова благодарности бывшему.

В начале года стало известно, что мегапопулярный певец и актер, судья 2 сезона шоу "Маска" DZIDZIO и его жена - звездный эксперт шоу "Співають всі!" на канале "Украина" - Славия разводятся после 7 лет совместной жизни.

И вот теперь Ярослава Притула (настоящее имя певицы) откровенно прокомментировала развод с мужем, процедура которого длилась несколько месяцев, и в эфире программы "Викриття" на канале LIVE рассказала, как они поделили имущество.

Оказывается, в конце лета Михаил Хома приобрел экс-супруге роскошную квартиру площадью 150 квадратных метров.

Апартаменты в модном комплексе бизнес-класса расположены на 10-м километре Новообуховского шоссе, в 15 минутах от Киева.

Стоимость квартиры, общим метражом как у Славии, составляет более шести миллионов гривен.

На территории ЖК есть озеро с беговыми дорожками и модным ландшафтным дизайном.

Квартиры оснащены кранами с артезианской водой. А за безопасностью комплекса следит частная охранная компания.

Вот так выглядит ЖК, в котором будет жить Славия (фото: instagram.com/park.lake.city)

"Я еще не начала ремонт, пока делаю дизайн проекта. И меня радует, что этот дизайн почти готов, прежде чем браться уже все должно быть точно готово. Планирую новые штучки, которые нуждаются в продумывании: плинтуса скрытого монтажа, двери скрытого монтажа и виниловое покрытие", - делится планами на ремонт Славия.

Теперь артистка уверяет, что никаких судебных дел с экс-мужем не существует.

"Нет, судебных дел нет, у нас все хорошо, все мирно", - отметила певица.

Поэтому имущественный конфликт с DZIDZIO, вероятно, исчерпан.