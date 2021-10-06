DZIDZIO "відкупився" від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)

На початку року стало відомо, що мегапопулярний співак і актор, суддя 2 сезону шоу "Маска" DZIDZIO і його дружина - зірковий експерт шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" - Славія розлучаються після 7 років спільного життя. Ходили чутки, що спочатку Михайло і Славія не могли дійти згоди щодо майна та ділили спільне майно через суд. Однак потім в соцмережах жінки раптом почали з'являтися повідомлення про дружбу і слова подяки колишньому.

І ось тепер Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) відверто прокоментувала розлучення з чоловіком, процедура якого тривала кілька місяців, і в ефірі програми "Викриття" на каналі LIVE розповіла, як вони поділили майно.

Виявляється, наприкінці літа Михайло Хома придбав екс-дружині розкішну квартиру площею 150 квадратних метрів. Апартаменти в модному комплексі бізнес-класу розташовані на 10-му кілометрі Новообухівського шосе, в 15 хвилинах від Києва. Вартість квартири, загальним метражем як у Славії, становить понад шість мільйонів гривень. На території ЖК є озеро з біговими доріжками і модним ландшафтним дизайном. Квартири оснащені кранами з артезіанською водою. А за безпекою комплексу стежить приватна охоронна компанія. Ось так виглядає ЖК, в якому буде жити Славія (фото: instagram.com/park.lake.city) "Я ще не почала ремонт, поки роблю дизайн проекту. І мене радує, що цей дизайн майже готовий, перш ніж братися вже все повинно бути точно готово. Планую нові штучки, які потребують продумування: плінтуса прихованого монтажу, двері прихованого монтажу і вінілове покриття", - ділиться планами на ремонт Славія. Тепер артистка запевняє, що ніяких судових справ з екс-чоловіком не існує. "Ні, судових справ немає, у нас все добре, все мирно", - зазначила співачка. Тому майновий конфлікт з DZIDZIO, ймовірно, вичерпаний.