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DZIDZIO "відкупився" від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)

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Київ, Середа 06 жовтня 2021 16:00
DZIDZIO "відкупився" від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото) DZIDZIO порадував екс-дружину Славію елітною квартирою
Автор: Юлія Бойко

На початку року стало відомо, що мегапопулярний співак і актор, суддя 2 сезону шоу "Маска" DZIDZIO і його дружина - зірковий експерт шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" - Славія розлучаються після 7 років спільного життя.

Ходили чутки, що спочатку Михайло і Славія не могли дійти згоди щодо майна та ділили спільне майно через суд. Однак потім в соцмережах жінки раптом почали з'являтися повідомлення про дружбу і слова подяки колишньому.

І ось тепер Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) відверто прокоментувала розлучення з чоловіком, процедура якого тривала кілька місяців, і в ефірі програми "Викриття" на каналі LIVE розповіла, як вони поділили майно.

Виявляється, наприкінці літа Михайло Хома придбав екс-дружині розкішну квартиру площею 150 квадратних метрів.

Апартаменти в модному комплексі бізнес-класу розташовані на 10-му кілометрі Новообухівського шосе, в 15 хвилинах від Києва.

Вартість квартири, загальним метражем як у Славії, становить понад шість мільйонів гривень.

На території ЖК є озеро з біговими доріжками і модним ландшафтним дизайном.

Квартири оснащені кранами з артезіанською водою. А за безпекою комплексу стежить приватна охоронна компанія.

DZIDZIO &quot;відкупився&quot; від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)DZIDZIO &quot;відкупився&quot; від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)DZIDZIO &quot;відкупився&quot; від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)DZIDZIO &quot;відкупився&quot; від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)DZIDZIO &quot;відкупився&quot; від екс-дружини квартирою в модному ЖК за 6 мільйонів (фото)

Ось так виглядає ЖК, в якому буде жити Славія (фото: instagram.com/park.lake.city)

"Я ще не почала ремонт, поки роблю дизайн проекту. І мене радує, що цей дизайн майже готовий, перш ніж братися вже все повинно бути точно готово. Планую нові штучки, які потребують продумування: плінтуса прихованого монтажу, двері прихованого монтажу і вінілове покриття", - ділиться планами на ремонт Славія.

Тепер артистка запевняє, що ніяких судових справ з екс-чоловіком не існує.

"Ні, судових справ немає, у нас все добре, все мирно", - зазначила співачка.

Тому майновий конфлікт з DZIDZIO, ймовірно, вичерпаний.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO показав розкішну квартиру, заодно натякнувши на возз'єднання з колишньою дружиною.

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