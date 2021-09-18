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Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: "опять вместе?"

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 11:25
Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: "опять вместе?" Дзидзьо подарил квартиру экс-жене (instagram.com/slavia_official / коллаж Styler)
Автор: Владимир Костырин

Популярный артист и шоумен, детектив шоу "Маска" Дзидзьо купил бывшей жене - певице Славии - шикарную недвижимость. В сети даже предположили, что звездные супруги планируют сойтись, чтобы снова быть вместе.

Сам же Михаил Хома заверил журналистов программы "Звездный путь" на канале "Украина", что хоть у них с экс-супругой хорошие и теплые отношения, но воссоединяться как пара, они не планируют.

"Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем и это основное. Не потому что это в трендах. Я нигде ничего плохого про Славию не говорил и не буду", - сказал певец.

По его словам, это "это очень красивая квартира".

"Выходишь - и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе", - раскрыл подробности лидер DZIDZIO.

Вместе с тем Михаил сказал, что к обнаженным фотографиям, которые Славия начала выставлять недавно, относится неоднозначно.

"Я всегда говорил: "Я бы делал по-другому". Но это ее жизнь, и она имеет право делать как хочет", - поделился артист.

Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;

Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;

Дзидзьо купил огромную квартиру с видом на озеро для экс-жены: &quot;опять вместе?&quot;

Славия не стесняется делиться откровенными снимками (фото: instagram.com/slavia_official)

Напомним, ранее Дзидзьо показал роскошную квартиру, заодно намекнув на воссоединение с бывшей женой.

Также мы писали о том, что певица SLAVIA рассказала, как проходит процесс расторжения брака с Дзидзьо.

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DZIDZIO Дзидзьо
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