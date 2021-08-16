Дзидзьо показал роскошную квартиру, заодно намекнув на воссоединение с бывшей женой

Певец Дзидзьо (DZIDZIO) показал квартиру в элитном районе под Киевом, которую купил около двух лет назад. А в комментариях артист мило пофлиртовал с бывшей женой, певицей SLAVIA.

Фото Дзидзьо разместил на своей странице в Instagram .

"Два года назад я купил необычайно-красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы", - написал артист под фото.

Жилой комплекс, где живет певец, расположен в элитном районе под Киевом в селе Подгорцы. Рядом - озеро, живописная природа и свежий воздух.

Отметим, что стоимость жилья в таком комплексе варьируется от 2,13 млн грн за однокомнатную квартиру, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

Бывшая жена Дзидзьо не удержалась и прокомментировала фото экс-супруга.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту", - написала SLAVIA.

В свою очередь Дзидзьо ответил, что ей "это место очень идет".

А фолловеры решили, что пара не то что сошлась снова, но никогда и не расставалась.

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Что известно о скандальном разводе DZIDZIO и SLAVIA

Ярослава Притула и Михаил Хома в апреле 2021-го года ошарашили заявлением, что разводятся. Они были вместе двадцать лет вместе, а в официальном браке - с 2013 года.

Позже Ярослава заявила, что супруг часто пропадал на работе и в то же время не позволял ей развиваться, как певице.