DZIDZIO обвинили в жестком плагиате его образа: детали скандала

Как выяснилось, образ ироничного и простого человека Дзидзьо позаимствовал у певца и продюсера Андрея Пидлужного, который пишет песни для Тины Кароль.

"Вообще этот язык, этот суржик,"ходи сюда, малой","чуйош"- это язык, который придумал я и Игорь Пелых, мой кум. Тернополянин, солнечный человечек. Это наш тернопольский язык. "Бычий сленг" как мы его называли. А Михаил, конечно, талантливый парень, но образ у меня позаимствовал. Я его же специально придумал для работы на телеканале ", - прокомментировал Андрей Пидлужный.

Ранее артист был ведущим на одном из украинских телеканалов, где выступал в образе Деда Андрона - колоритного украинца.

Однако из-за разногласий с руководством был вынужден покинуть место работы. Уже потом на украинской эстраде появился DZIDZIO. Большинство зрителей долгое время считали, что персонаж Дед Андрон и певец DZIDZIO - один и тот же.

Интересно, что сам Михаил Хома никогда не комментирует, откуда появился его сценический образ.

Дзидзьо обвинили в плагиате