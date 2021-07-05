DZIDZIO обвинили в жестком плагиате его образа: детали скандала

Известный украинский исполнитель DZIDZIO украл свой сценический образ у другого артиста.
Об этом сообщили в программе "Викриття" на LIVE.
Как выяснилось, образ ироничного и простого человека Дзидзьо позаимствовал у певца и продюсера Андрея Пидлужного, который пишет песни для Тины Кароль.
"Вообще этот язык, этот суржик,"ходи сюда, малой","чуйош"- это язык, который придумал я и Игорь Пелых, мой кум. Тернополянин, солнечный человечек. Это наш тернопольский язык. "Бычий сленг" как мы его называли. А Михаил, конечно, талантливый парень, но образ у меня позаимствовал. Я его же специально придумал для работы на телеканале ", - прокомментировал Андрей Пидлужный.
Ранее артист был ведущим на одном из украинских телеканалов, где выступал в образе Деда Андрона - колоритного украинца.
Однако из-за разногласий с руководством был вынужден покинуть место работы. Уже потом на украинской эстраде появился DZIDZIO. Большинство зрителей долгое время считали, что персонаж Дед Андрон и певец DZIDZIO - один и тот же.
Интересно, что сам Михаил Хома никогда не комментирует, откуда появился его сценический образ.
Дзидзьо обвинили в плагиате
Как мы писали ранее, Оля Цибульская раскрыла правду об отношениях с DZIDZIO.