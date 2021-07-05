DZIDZIO звинуватили в жорсткому плагіаті його образу: деталі скандалу

Як з'ясувалося, образ іронічної і простої людини Дзідзьо запозичив у співака і продюсера Андрія Підлужного, який пише пісні для Тіни Кароль.

"Взагалі ця мова, цей суржик, "ходи сюди, малий", "чуйош" - це мова, яку придумав я і Ігор Пелих, мій кум. Тернополянин, сонячний чоловічок. Це наша тернопільська мова. "Бичий сленг" як ми його називали. А Михайло, звичайно, талановитий хлопець, але образ у мене запозичив. Я його ж спеціально придумав для роботи на телеканалі ", - прокоментував Андрій Підлужний.

Раніше артист був ведучим на одному з українських телеканалів, де виступав в образі Діда Андрона - колоритного українця.

Однак через розбіжності з керівництвом був змушений покинути місце роботи. Вже потім на українській естраді з'явився DZIDZIO. Більшість глядачів довгий час вважали, що персонаж Дід Андрон і співак DZIDZIO - один і той же.

Цікаво, що сам Михайло Хома ніколи не коментує, звідки з'явився його сценічний образ.

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