Джулія Робертс випустила колекцію особливих прикрас (фото)

Джулія Робертс випустила колекцію прикрас

Одна з найпопулярніших акторок Голлівуду Джулія Робертс вирішила стати дизайнером власної ювелірної лінійки прикрас.

Зірка серіалів та фільмів створила капсульну колекцію разом з художнім директором бренду Chopard Кароліною Шойфеле. Колекція акторки складається із каблучки, кольє та пари сережок. І варто сказати, виглядає вона неймовірно.

Джулія Робертс у власних прикрасах (фото: instagram.com/juliaroberts)

Відомо, що лінійка Chopard від Джулії Робертс присвячена смарагду Insofu, який важить 6 225 каратів. Особливість цього каменя в тому, що його виявили в Африці у 2010 році.

Історія унікального каменю, назва якого походить від хобота слона, бо камінь нагадує його форму, вразила Джулію Робертс.

"Керолайн одразу привернула мою увагу, коли розповіла історію цього виняткового смарагду. Пізніше вона запропонувала нам попрацювати над індивідуальним дизайном. Разом ми отримали величезне задоволення, втілюючи в життя красиві та екологічні прикраси, які поєднують у собі чарівність з приголомшливим кольором", - зізнається акторка.

Колекція прикрас від Джулії Робертс (фото: instagram.com/chopard)

Джулія вже й сама встигла приміряти свою колекцію та засвітила повний комплект у своєму Instagram. На фото жінка виглядає неймовірно щасливою та задоволеною своєю роботою і дебютом.

"Співпраця з Джулією стала неймовірною подорожжю, адже з того моменту, як ми виявили в Замбії смарагд Insofu, ми знали, що цей дорогоцінний камінь здатний на багато що. Він став уособленням нашого натхнення, загальної пристрасті до краси, елегантності та розкоші", - розповідає Кароліна Шойфеле.

Колекція прикрас від Джулії Робертс (фото: instagram.com/chopard)