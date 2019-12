Джошуа взяв реванш у Руїса: яскраве відео бою

Британець Ентоні Джошуа взяв реванш у американця Енді Руїса

Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса і повернув собі назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі. Один з найбільш важких і значущих поєдинків 2019 року закінчився однозначним рішенням суддів у перемозі британця.

Вже в першому раунді англієць розсік брову Руїсу і протягом усього бою вимотував його рухом і активністю в рингу. Але Енді протримався і непогано відповідав ударами по корпусу. Поєдинок проходив в Саудівській Аравії.

Далі Ентоні продовжував свою атаку в розсічене місце суперника, він постійно пересувався по рингу. Мексиканський боксер намагався піти на зближення, але екс-чемпіон тримав дистанцію джебом.

За підсумками дванадцяти раундів судді одноголосним рішенням віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.

Joshua cuts Ruiz with a hard right hand in the 1st! pic.twitter.com/qPvZDW6E7K