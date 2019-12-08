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Джошуа взяв реванш у Руїса: яскраве відео бою

STYLERЖиття    08.12.2019 - 08:21
Джошуа взяв реванш у Руїса: яскраве відео бою
Британець Ентоні Джошуа переміг Руїса (фото: twitter.com/Hock1717)

Британець Ентоні Джошуа взяв реванш у американця Енді Руїса

Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса і повернув собі назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі. Один з найбільш важких і значущих поєдинків 2019 року закінчився однозначним рішенням суддів у перемозі британця.

Вже в першому раунді англієць розсік брову Руїсу і протягом усього бою вимотував його рухом і активністю в рингу. Але Енді протримався і непогано відповідав ударами по корпусу. Поєдинок проходив в Саудівській Аравії.

Далі Ентоні продовжував свою атаку в розсічене місце суперника, він постійно пересувався по рингу. Мексиканський боксер намагався піти на зближення, але екс-чемпіон тримав дистанцію джебом.

За підсумками дванадцяти раундів судді одноголосним рішенням віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.

Бій Джошуа і Руїса (Twitter)

Нагадаємо, що 30-річний Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 24 бою - 23 перемоги (21 нокаутом), 1 поразка (Руїсу).

30-річний Енді Руїс провів 35 поєдинків - 33 перемоги (22 нокаутом) і 2 поразки (Паркеру і Руїсу).

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