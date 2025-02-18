Джонні Депп повертається до ролі Джека Горобця у нових "Піратах Карибського моря": що відомо

Продюсери франшизи "Пірати Карибського моря" розпочали підготовку до зйомок нового фільму, в якому Джонні Депп повернеться до ролі капітана Джека Воробця.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TheDisInsider .

За інформацією видання, у грудні минулого року продюсер Джеррі Брукхаймер повідомив, що для нової частини фільму розробляли два альтернативні сценарії, один із яких не передбачав участі Джонні Деппа.

Однак одне з джерел підтвердило, що студія Walt Disney прийняла рішення повернути актора у франшизу.

Водночас дата офіційного старту виробництва нового фільму досі не визначена.

Видання також наголошує, що офіційних коментарів від Disney щодо повернення Деппа поки не було. Кадр з фільму "Пірати Карибського моря"

Після чого Деппа виключили з "Піратів"

Актора було виключено з кінофраншизи у 2018 році через судову тяжбу з його колишньою дружиною Ембер Герд. Більше ніж два роки тому він заявив, що не повернеться до ролі капітана Джека Горобця, навіть якщо Disney запропонує йому 300 мільйонів доларів.

Проте останнім часом з'явилися чутки, що студія погодилася виконати умови Деппа та готова заплатити йому будь-яку суму.

Нагадаємо, Депп виграв справу проти Герд, яка звинувачувала його в домашньому насильстві. Суд присяжних ухвалив, що Герд повинна виплатити компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів - судові витрати. Ембер Герд (фото: Getty Images)

Спочатку Депп вимагав оштрафувати Герд на 50 мільйонів. Присяжні визнали, що акторка зганьбила ского колишнього, представивши його як домашнього тирана у своїй колонці для Washington Post.

Водночас присяжні частково підтримали її, призначивши їй компенсацію в розмірі 2 мільйона доларів.