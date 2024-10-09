Джоан Коллінз виповнилося 91: секрети краси проти старіння від легенди "Династії"

Секрети молодості та краси Джоан Коллінз

Завжди наносіть SPF

Мабуть, найважливіша порада Коллінз проти старіння - ніколи не виходити з дому без крему з SPF.

"Я завжди використовувала засоби захисту від сонця і тримала своє обличчя подалі від шкідливих променів з 20 років", - зізнавалася вона.

Джоан Коллінз 91 рік (фото: Getty Images)

Доглядайте за собою

"Я дуже дисциплінована.Я не лягаю спати, не знявши макіяж і не намазавшись нічним кремом. Моя мама змусила мене та сестру Джекі робити це, коли нам було 14 років", - розповіла зірка.

"Тоді жінки не були залежними від телебачення, Instagram, Twitter і всього цього. Я чула, що в середньому люди приділяють соцмережам від двох до чотирьох годин на день. Тепер, якщо ви це зробите, у вас насправді не буде багато часу займатися спортом або доглядати за собою", - додає селебріті.

Джоан Коллінз вважає, що краса йде зсередини (фото: Getty Images)

Вік - це лише цифра

"Я думаю, що важливий не вік, а те, як ти виглядаєш, почуваєшся і поводишся", - розповіла Джоан.

Також вона впевнена, що не треба ніколи в жінок питати про їхній вік.

"Покоління моєї матері ніколи цього не робило. Але знаєте, люди називають мене старшою жінкою з 38 років", - додала зірка "Династії".

Джоан Коллінз виглядає неперевершено (фото: instagram.com/joancollinsdbe)

Бікіні для всіх

Коллінз нещодавно похвалили за те, що вона поділилася зі світом фото в бікіні в Instagram, порушивши табу на купальники.

Доводячи, що бікіні для будь-якого тіла, вона опублікувала відео, на якому вона насолоджується сонцем на півдні Франції.

Джоан Коллінз у бікіні (фото: instagram.com/joancollinsdbe)

Збалансоване харчування

Акторка зазначає, що завдяки збалансованому харчуванню має такий молодий вигляд.

"Якість того, що ви їсте, так само важлива, як і якість продуктів, які ви використовуєте. Я намагаюся збалансовано харчуватися. Я вважаю, що вживання авокадо дуже корисне, і я вірю в прийом вітамінних добавок, зокрема вітамін С, Е та олії Омега", - розповіла вона.

Будьте щасливі

Крім намагання триматися подалі від шкідливої ​​їжі та тренувань із тренером тричі на тиждень, ключ до збереження молодості походить ізсередини.

"Я народилася з геном щастя та геном енергії. Чесно кажучи, життя робить мене щасливою, і я дуже усвідомлюю, наскільки мені пощастило", - сказала Коллінз.