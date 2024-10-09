Джоан Коллінз виповнилося 91: секрети краси проти старіння від легенди "Династії"

Джоан Коллінз в травні 2024 року виповнився 91 рік. Акторка, відома своєю роллю в серіалі "Династія", має декілька секретів краси та молодості.
Що актриса робить для довголіття, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Yahoo.life.
Завжди наносіть SPF
Мабуть, найважливіша порада Коллінз проти старіння - ніколи не виходити з дому без крему з SPF.
"Я завжди використовувала засоби захисту від сонця і тримала своє обличчя подалі від шкідливих променів з 20 років", - зізнавалася вона.
Доглядайте за собою
"Я дуже дисциплінована.Я не лягаю спати, не знявши макіяж і не намазавшись нічним кремом. Моя мама змусила мене та сестру Джекі робити це, коли нам було 14 років", - розповіла зірка.
"Тоді жінки не були залежними від телебачення, Instagram, Twitter і всього цього. Я чула, що в середньому люди приділяють соцмережам від двох до чотирьох годин на день. Тепер, якщо ви це зробите, у вас насправді не буде багато часу займатися спортом або доглядати за собою", - додає селебріті.
Вік - це лише цифра
"Я думаю, що важливий не вік, а те, як ти виглядаєш, почуваєшся і поводишся", - розповіла Джоан.
Також вона впевнена, що не треба ніколи в жінок питати про їхній вік.
"Покоління моєї матері ніколи цього не робило. Але знаєте, люди називають мене старшою жінкою з 38 років", - додала зірка "Династії".
Бікіні для всіх
Коллінз нещодавно похвалили за те, що вона поділилася зі світом фото в бікіні в Instagram, порушивши табу на купальники.
Доводячи, що бікіні для будь-якого тіла, вона опублікувала відео, на якому вона насолоджується сонцем на півдні Франції.
Збалансоване харчування
Акторка зазначає, що завдяки збалансованому харчуванню має такий молодий вигляд.
"Якість того, що ви їсте, так само важлива, як і якість продуктів, які ви використовуєте. Я намагаюся збалансовано харчуватися. Я вважаю, що вживання авокадо дуже корисне, і я вірю в прийом вітамінних добавок, зокрема вітамін С, Е та олії Омега", - розповіла вона.
Будьте щасливі
Крім намагання триматися подалі від шкідливої їжі та тренувань із тренером тричі на тиждень, ключ до збереження молодості походить ізсередини.
"Я народилася з геном щастя та геном енергії. Чесно кажучи, життя робить мене щасливою, і я дуже усвідомлюю, наскільки мені пощастило", - сказала Коллінз.
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