Джоан Коллинз исполнилось 91: секреты красоты против старения от легенды "Династии"

Джоан Коллинз в мае 2024 исполнился 91 год. Актриса, известная своей ролью в сериале "Династия", имеет несколько секретов красоты и молодости.
Что актриса делает для долголетия, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yahoo.life.
Всегда наносите SPF
Пожалуй, самый важный совет Коллинз против старения - никогда не выходить из дома без крема из SPF.
"Я всегда использовала средства защиты от солнца и держала свое лицо подальше от вредных лучей с 20 лет", - признавалась она.
Ухаживайте за собой
"Я очень дисциплинированная. Я не ложусь спать, не сняв макияж и не намазавшись ночным кремом. Моя мама заставила меня и сестру Джеки делать это, когда нам было 14 лет", - рассказала звезда.
"Тогда женщины не были зависимы от телевидения, Instagram, Twitter и всего этого. Я слышала, что в среднем люди уделяют соцсетям от двух до четырех часов в день. Теперь, если вы это сделаете, у вас на самом деле не будет много времени заниматься спортом или ухаживать за собой", - добавляет селебрити.
Возраст - это только цифра
"Я думаю, что важен не возраст, а то, как ты выглядишь, чувствуешь себя и ведешь себя", - рассказала Джоан.
Также она уверена, что не нужно никогда у женщин спрашивать об их возрасте.
"Поколение моей матери никогда этого не делало. Но знаете, люди называют меня женщиной с 38 лет", - добавила звезда "Династии".
Бикини для всех
Коллинз недавно похвалили за то, что она поделилась с миром фото в бикини в Instagram, нарушив табу на купальники.
Доказывая, что бикини для любого тела она опубликовала видео, на котором она наслаждается солнцем на юге Франции.
Сбалансированное питание
Актриса отмечает, что благодаря сбалансированному питанию выглядит так молодо.
"Качество того, что вы едите, так же важно, как и качество используемых вами продуктов. Я стараюсь сбалансированно питаться. Я считаю, что употребление авокадо очень полезно, и я верю в прием витаминных добавок, в частности витамин С, Е и масла Омега", - рассказала она.
Будьте счастливы
Кроме попытки держаться подальше от вредной еды и тренировок с тренером трижды в неделю, ключ к сохранению молодости происходит изнутри.
"Я родилась с геном счастья и геном энергии. Честно говоря, жизнь делает меня счастливой, и я очень понимаю, насколько мне повезло", - сказала Коллинз.
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