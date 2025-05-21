Джинсова спідниця з розрізом - топовий тренд 2025: як Настя Каменських стилізує цей модний фасон

Джинсова спідниця з розрізом стає головним модним трендом весни та літа 2025.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост Насті Каменських в Instagram розповідає, з чим вона носить таку спідницю.
Для повсякденного образу співачка обрала спідницю з деніму в довжині міді з розрізом спереду. Зазначимо, що таку спідницю можна поєднувати практично з усім: топами, футболками, кардиганами, піджаками та лонгслівами. Щоб завершити образ, необхідно доповнити його відповідним взуттям та аксесуарами.
Каменських показала спідницю на літо 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)
Настя Каменських доповнила синю джинсову спідницю ніжним топом кольору слонової кістки з акцентними зав'язками.
Завершити лук вона вирішила мюлями на високих підборах.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Спідниці з розрізом, популярні в 90-х і на початку 2000-х, повертаються в моду. Вони відразу ж надають образу стильного, трохи сексуального акценту, не втрачаючи водночас зручності та практичності.
Джинсова тканина - це класика, яка поєднується з будь-яким стилем: від кежуалу до вечірнього. Спідниця з розрізом надає свободи рухам і легкості в носінні, а також має сучасний і ефектний вигляд.
Джинсова спідниця з розрізом ідеально комбінується з різними елементами гардероба, як для повсякденних луків, так і для вечірніх образів. Можна поєднувати її з футболкою, жакетом або навіть елегантною блузкою.
Розріз надає не тільки естетичної привабливості, а й практичності. Він дає змогу відчути легкість і комфорт навіть у спекотну погоду, не жертвуючи модним виглядом.
Каменських задає тренди на літо 2025 (фото: instagram.com/kamenskux)
Повсякденний лук: простий білий, кольоровий топ або футболка відмінно поєднуються з джинсовою спідницею.
Класичний образ: чорний топ або базова футболка - це завжди виграшний варіант.
Якщо ви хочете створити більш жіночний і сміливий образ, спробуйте поєднати джинсову спідницю з кроп-топом. Такий лук підходить для літніх днів або вечірок.
Для прохолодних днів зручним буде обраний светр або джемпер з вільним кроєм. Такий комплект додасть образу легкого шику, не обмежуючи рухів.
Комбінуйте джинсову спідницю з класичною білою сорочкою або сорочкою в клітинку. Таке поєднання матиме елегантний, але не надто офіційний вигляд.
З джинсовою спідницею з розрізом відмінно поєднується блейзер. Це створить елегантний, але не надто суворий стиль, що підходить для вечірок або неформальних зустрічей.
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