Джилл Байден висловилася про зустріч з Оленою Зеленською: "Продовжую захоплюватися вашою мужністю"

Джилл Байден і Олена Зеленська зустрілися

Вони побачилися на полях Саміту майбутнього у штаб-квартирі ООН. На заході пані Олена виступила з промовою, а пізніше дружина президента США висловила свої враження після зустрічі з Зеленською.

У соцмережах вона оприлюднила публікацію, де звернулася безпосередньо до першої леді України й не стала приховувати свого захоплення її "самовідданістю та мужністю". Також жінка запевнила, що американський народ і надалі буде підтримувати українців у протистоянні російській агресії.

"Олено, я продовжую захоплюватися вашою самовідданою мужністю. Серед таких страждань вдома ви вирішили вийти за межі своїх кордонів, закликаючи світових лідерів побачити наші спільні виклики з новою ясністю та сміливістю. Ми продовжуємо бути з вами та з усім народом України - сьогодні та в майбутньому", - написала пані Байден.

Джилл Байден і Олена Зеленська (Фото: instagram.com/FLOTUS)

На офіційній зустрічі жінки з'явилися у ділових аутфітах. Зеленська обрала класичний костюм приємного молочного відтінку, який складався з подовженого піджака і брюк. Його вона доповнила сорочкою в тон до костюма, брошкою на лацкані піджака, об'ємно укладеним волоссям і невеликою кількістю макіяжу.

Своєю чергою пані Джилл обрала костюм насиченого рожевого кольору, який складався з прямої спідниці та піджака з ґудзиками. Вона доповнила образ кількома прикрасами, об'ємною зачіскою і виразним макіяжем очей.

Обидві позували на знімку із сяючими посмішками.

Фото, яке було зроблено під час візиту Джилл до України (Фото: instagram.com/FLOTUS)

Реакція мережі

Підписники Байден подякували їй за цей пост, зазначивши, що вона оприлюднила у мережі гарні слова. Ось деякі з коментарів юзерів: