Джиган приехал с концертом в Одессу, но стороннику оккупации Крыма выступить не дали (фото)

Хотя Устименко-Вайнштейн - уроженец Одессы, себя он позиционирует именно как российский музыкант.

Концерт Джигана в Южной Пальмире должен был состояться в ночном клубе "Queen" в Аркадии сегодня вечером, но буквально за час стало известно, что организаторы отменили выступление.

Джиган должен был выступить в одесском клубе 28 мая (фото: odessa.kontramarka.ua)

Отметим, что всего около шести часов назад в заведении "Queen" показали ролик, как Джиган в Одессе готовится к выступлению и приглашает на свой концерт. Кадры опубликованы в Insragram в stories клуба.

Джиган в Одессе анонсировал свой концерт в клубе 28 мая (фото: instagram.com/stories/queen.odessa.ua)

Сейчас возле заведения практически никого нет, хотя днем около клуба можно было видеть и активистов - противников его концерта, так и поклонников творчества рэпера.

Выступление Джигана в клубе Одессы отменили (фото: odessa.online)

Сегодня ранее одесские активисты пообещали "отреагировать соответствующим образом" на проведение анонсированного концерта Джигана.

Как отметил одессит Демьян Ганул в своем Telegram, если органы власти "будут игнорировать диверсии врага, люди будут выходить на улицы!"

Активист напомнил, что Джиган в 2015 году гастролировал в аннексированном Крыму, и около месяца назад поддержал оккупацию территорий Украины, пел для президента РФ Владимира Путина на концерте "воссоединения" в Москве.

"Мне непонятно, почему Государственная пограничная служба Украины пропустила этого негодяя в нашу страну... Служба безопасности Украины - в гастролях этого негодяя усматривается угроза национальной безопасности", - говорится в публикации.