Джейсон Стетхем показався в обіймах дружини-красуні, молодшої за нього на 20 років (фото)

Рекламну кампанію, зняту в португальському містечку Компорта, наповнено атмосферою затишку та гармонії.

Закохана пара позувала перед об'єктивом фотографа Лахлана Бейліва.

Модель продемонструвала відразу кілька стильних образів. Спочатку вона з'явилася в легкій білій сукні з V-подібним вирізом і розрізами на рукавах, яку доповнила масивними коричневими черевиками. Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Пізніше Розі перевдяглася у білу водолазку з довгими рукавами та білосніжні штани. Джейсон Стетхем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/jasonstatham)

Ще одним її образом став коричневий топ із глибоким V-подібним вирізом. Тим часом актор позував у бежевому лонгсліві, поєднуючи його з класичними брюками. Джейсон Стетхем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/jasonstatham)

Обраниця Стетхема зізналася, що їхній перший спільний фотопроєкт виявився вдалим, і вона отримала неймовірне задоволення позувати разом із коханим.

"Це було чудово. Працювати зі своєю другою половинкою завжди весело, і це було розслаблено і легко. Ми провели день разом, працюючи з фотографом, якого обидва любимо, з нашою командою, і залишилися на ніч у Компорті без дітей. Це був такий легкий, невимушений день. Чого ще можна бажати?" - поділилася враженнями красуня. Джейсон Стетхем і Роузі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем познайомилися у 2010 році на фестивалі Coachella.

Шість років потому актор зробив пропозицію, проте пара досі не узаконила свої стосунки. Вони не вважають офіційний шлюб пріоритетом, але завжди виглядають щасливими на спільних фото в соцмережах.

Розі та Джейсона розділяє 20-річна різниця у віці. У 2017 році у них народився син Джек, а у 2022-му - донька Ізабелла.

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