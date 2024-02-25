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Джей Ло показала стильний зимовий образ (фото)

Неділя 25 лютого 2024 13:32
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Джей Ло показала стильний зимовий образ (фото) Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес часто зачаровує своїми образами, оскільки вміє гарно поєднувати одяг, навіть, якщо речі з різних стилів.

Про новий образ співачки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Дженніфер Лопес показала цікавий зимовий образ

Дженніфер Лопес вважається однією з найкрасивіших жінок у світі, з якої беруть приклад і молоді дівчата і жінки більш старшого віку. Все через те, що артистка слідкує за собою та демонструє наскільки важливо бути у формі в будь-якому віці.

Кожен новий образ Дженніфер не лише підкорює своєю красою, а ще й вмінням гарно скласти лук.

Оскільки в житті Лопес відбувається багато світських подій, завдяки яким вона може наряджатися й демонструвати свою красу та смак.

Загалом жінка постає перед камерами у розкішних сукнях та яскравих образах, які часто стають трендами та прикладом для інших.

Але цього разу Дженніфер продемонструвала досить цікавий зимовий образ, який дуже вдало поєднала з аксесуарами та макіяжем.

Джей Ло показала стильний зимовий образ (фото)

Дженніфер Лопес показала новий зимовий образ (фото: instagram.com/jlo)

Артистка одягнула сірий светр з бежевою дутою курткою та доповнила свій лук сонцезахисними окулярами з сірим відливом, сережками з прозорим камінцем та зібрала волосся у пучок позаду потилиці.

Також Дженніфер яскраво нафарбувала губи блиском нюдового відтінку. І саме завдяки глянцевому покриттю її губи виділяються на фоні пастельних тонів одягу.

Фото у цьому образі Джей Ло показала у своєму Instagram, жінка виклалала фото дзеркалі й виглядала дуже радісною.

Джей Ло показала стильний зимовий образ (фото)Джей Ло показала стильний зимовий образ (фото)

Дженніфер Лопес показала новий зимовий образ(фото: instagram.com/jlo)

Раніше ми розповідали, як Джей Ло показала звабливі образи у новій фотосесії.

Також читайте наш матеріал про те, що Джей Ло показала цікавий та досить відвертий лук.

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