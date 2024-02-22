Джей Ло показала звабливі образи у новій фотосесії (фото)

Дженніфер Лопес - зірка світового масштабу, яка змогла підкорити фоловерів не лише своїми талантами, а й умінням комбінувати речі.

Про крайні образи Джей Ло розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт журналу Variety .

Дженніфер Лопес показала звабливі образи

Дженніфер Лопес вміє дивувати своїх прихильників різними вбраннями, які дуже ретельно обирає, особливо для світських заходів або ж фотосесій. Але з кожним новим образом вона дивує все більше і більше.

Наприклад, цього разу, Лопес продемонструвала одразу кілька луків, які змогли показати всю її красу та розкіш.

Джей Ло з’явилась на обкладинці відомого глянцю Variety у сукні лаймового кольору зі звабливими розрізами на ногах, що дозволяє жінці показати свою фізичну підготовку та красу.

Цей образ Лопес доповнила зеленими туфлями човниками на підборах та блискучим поясом.

Дженніфер Лопес демонструє нові образи (фото: Variety)

Другий образ зірки - це розкішна та витончена біла сукня з розрізами на талії, ногах та у зоні декольте, що прикрашена трояндою.

Дженніфер Лопес демонструє нові образи (фото: Variety)

Ще одним образом стала чорна сукня з атласної тканини та характерним вирізом у зоні декольте. Лопес додала до неї масивні кольє та браслет.

Дженніфер Лопес демонструє нові образи (фото: Variety)

А ось четверта сукня зірки має розкішний зелений колір з морським відтінком. Вона також має звабливі розрізи. Цей лук Лопес доповнила яскравими малиновими туфлями та браслетами.

Дженніфер Лопес демонструє нові образи (фото: Variety)

Варто сказати, що зачіска та макіяж Дженніфер однакові у всіх чотирьох образах. Розпущене волосся та макіяж у натуральних відтінках.