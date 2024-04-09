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Джей Ло показала спокусливі та естетичні кадри у спідній білизні: очей не відірвати

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес неодноразово демонструвала на собі модну спідню білизну, яка підкреслює фігуру. Та цього разу її образ став більш спокійним.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Джей Ло показала спокусливі кадри 

Минулого року Дженніфер стала новим головним амбасадором італійського бренду спідньої білизни Intimissimi, приєднавшись до інших  зірок, наприклад, як Сара Джессіка Паркер, яку вважають й досі тією вільною дівчиною з серіалу “Секс і місто”. 

Лопес регулярно бере участь у зйомках нових кампейнів для бренду й активно ділиться ними у своїх соцмережах. 

Ми вже не одноразово бачили результати цих зйомок, але цього разу 54-річна акторка позувала в тілесному бюстгальтері, який дуже чітко та доречно підкреслив її струнку фігуру та колір шкіри, а вона у неї вже засмагла, це додає цікавості образу. 

Джей Ло показала спокусливі кадри (фото: instagram.com/jlo)

Свій спокійний образ жінка доповнила круглими сережками та напівпрозорою накидкою коричневого кольору, який не лише є трендовий цього року, а й чудово поєднується з бежевим кольором бюстгальтера. 

Дженніфер не стала робити яскравий макіяж та акцентувати на ньому увагу. Актриса вибрала образ у нюдових відтінках з акцентом на очі.

Автором фотографій став канадський фотограф-портретист Норман Жан Рой. Рой. А лого нової й рекламної кампанії звучить так: "Прийми свою силу".

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Дженніфер ЛопесбілизнаКрасаСпівачка