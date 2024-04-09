Джей Ло показала соблазнительные и эстетические кадры в нижнем белье: глаз не оторвать

Дженнифер Лопес неоднократно демонстрировала на себе модное нижнее белье, подчеркивающее фигуру. Но на этот раз ее образ стал более спокоен.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
В прошлом году Дженнифер стала новым главным послом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, присоединившись к другим звездам, например, как Сара Джессика Паркер, которую считают до сих пор той свободной девушкой из сериала "Секс и город".
Лопес регулярно участвует в съемках новых кампейнов для бренда и активно делится ими в своих соцсетях.
Мы уже не раз видели результаты этих съемок, но на этот раз 54-летняя актриса позировала в телесном бюстгальтере, который очень четко подчеркнул ее стройную фигуру и цвет кожи, а она у нее уже загорела, это придает интереса образу.
Джей Ло показала соблазнительные кадры (фото: instagram.com/jlo)
Свой спокойный образ женщина дополнила круглыми серьгами и полупрозрачной накидкой коричневого цвета, который не только трендовый в этом году, но и прекрасно сочетается с бежевым цветом бюстгальтера.
Дженнифер не стала делать яркий макияж и акцентировать внимание на нем. Актриса выбрала образ в нюдовых оттенках с акцентом на глаза.
Автором фотографий стал канадский фотограф-портретист Норман Жан Рой. Рой. А лого новой и рекламной кампании звучит так: "Прими свою силу".
Раньше мы рассказывали, как Дженнифер Лопес показала новые любопытные образы в черно-белых оттенках.
Также смотрите, как Дженнифер Лопес сменила имидж и покорила всех.