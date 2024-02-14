UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Джей Ло показала романтичні фото з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес показала романтичні фотографії з коханим чоловіком Беном Аффлеком у розкішній сукні.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку видання People.

Джей Ло показала романтичні фото з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес не так часто викладає фотокартки зі своїм чоловіком Беном Аффлеком, але коли вони разом з’являються на публіці, це викликає шалений захват, оскільки Джей та Бен завжди на висоті. 

Окремої уваги вартують образи зірок, у яких вони з’являються на публіці. Цього разу співачка одягнула розкішну сукню з відкритим декольте та прозорим низом з сітки, яка прикрашена срібними смужками. А також cукня має чорний корсет з велюру. 

У цій сукні Лопес з ніжністю дивиться на свого чоловіка, поки він кидає погляд у сторону. 

Сам же Бен одягнений у класичний чорний костюм та білу сорочку, яку він прикрасив краваткою. 

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек (фото: instagram.com/people)

Варто додати, що свій образ Дженніфер доповнила масивними сережками та чорним клатчем. А також зірка зробила свій улюблений макіяж у натуральних відтінках. 

Певно, велику увагу потребує зачіска Лопес, оскільки вона у стилі Дженніфер Лопес - це об’ємна укладка, зачесана назад. Цей неймовірний образ співачки знову доводить, що вона є чи не іконою стилю.

Образ Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер ЛопескоханняЗірки шоу-бізнесу