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Джей Ло показала романтические фото с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес показала романтические фотографии с любимым мужем Беном Аффлеком в роскошном платье.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу издания People.

Джей Ло показала романтические фото с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес не так часто выкладывает фотографии со своим мужем Беном Аффлеком, но когда они вместе появляются на публике, это вызывает безумный восторг, поскольку Джей и Бен всегда на высоте.

Отдельного внимания стоит образы звезд, в которых они появляются на публике. На этот раз певица надела роскошное платье с открытым декольте и прозрачным низом из сетки, украшенной серебряными полосками. А также платье имеет черный корсет из велюра.

В этом платье Лопес с нежностью смотрит на своего мужа, пока он бросает взгляд в сторону.

Сам же Бен одет в классический черный костюм и белую рубашку, которую он украсил галстуком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: instagram.com/people)

Стоит добавить, что свой образ Дженнифер дополнила массивными серьгами и черным клатчем. А также звезда сделала свой любимый макияж в натуральных оттенках.

Наверное, большое внимание требует прическа Лопес, поскольку она в стиле Дженнифер Лопес – это объемная укладка, причесанная назад. Этот невероятный образ певицы снова доказывает, что она является едва ли не иконой стиля.

Образ Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

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