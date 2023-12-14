Джей Ло показала, яка ялинка прикрашатиме її будинок на Різдвяні свята: все в золоті

Джей Ло показала, як прикрасила будинок до Різдва

54-річна актриса та співачка представила свою різдвяну ялинку 2023 року серією фотографій в особистому Instagram і ці знімки говорять самі за себе.

На світлинах співачка постала перед святковим деревом, яке вона прикрасила морозними шишками, яскравими вогниками теплих тонів і різноманітними золотими прикрасами.

Її новорічну ялинку можна назвати розкішною, адже вона вся просто усипана золотими кольорами та відображає смак її володарки.

Сама ж Дженніфер не втрималась і зробила фотографії на фоні новорічної красуні. Модель одягла білу сорочку та цікаву широку спідницю також у золотих відтінках з поясом із камінців та перлин.

Дженніфер Лопес на фоні новорічної ялинки (фото: instagram.com/jlo)

Лопес, яка дуже серйозно ставиться до різдвяних прикрас зберегла колірну гамму біля основи високої ялинки з подарунками. Подібно до подарунків, які ідеально доповнюють ялинковий декор, що гармоніюють із кольором, актриса також підібрала своє дерево в теплому металевому стилі.

Її образ виглядає неймовірно стильно та святково. Свій образ жінка доповнила масивними сережками з перлин та золотим браслетом. Також Джей Ло зібрала волосся у високий хвіст і зробила ніжний макіяж.

На останньому фото у своїй новорічній серії, артистка показала ще й оригінальне взуття - це срібні босоніжки, які прикрашені бджолою та мають золоту окантовку.

Тож, до новорічних свят Дженніфер Лопес прикрасила не лише свою ялинку та будинок, а ще й придумала свій образ. Хоча до свят, Лопес явно підбере щось інше та більш новорічне.

Дженніфер Лопес на фоні новорічної ялинки (фото: instagram.com/jlo)