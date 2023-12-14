Джей Ло показала, какая елка будет украшать ее дом на Рождественские праздники: все в золоте

Джей Ло показала, как украсила дом к Рождеству

54-летняя актриса и певица представила свою рождественскую елку 2023 года серией фотографий в личном Instagram и эти снимки говорят сами за себя.

На фотографиях певица предстала перед праздничным деревом, украшенным морозными шишками, яркими огоньками теплых тонов и разнообразными золотыми украшениями.

Ее новогоднюю елку можно назвать роскошной, ведь она вся просто усыпана золотыми цветами и отражает вкус ее обладательницы.

Сама же Дженнифер не удержалась и сделала фотографии на фоне новогодней красавицы. Модель одела белую рубашку и интересную широкую юбку в золотых оттенках с поясом из камней и жемчужин.

Дженнифер Лопес на фоне новогодней елки (фото: instagram.com/jlo)

Лопес, которая очень серьезно относится к рождественским украшениям, сохранила цветовую гамму у основания высокой елки с подарками. Подобно подаркам, которые идеально дополняют и гармонируют с цветом елочный декор, актриса также подобрала свое дерево в теплом металлическом стиле.

Ее образ смотрится невероятно стильно и празднично. Свой образ женщина дополнила массивными серьгами из жемчужин и золотым браслетом. Также Джей Ло собрала волосы в высокий хвост и сделала нежный макияж.

На последнем фото в своей новогодней серии артистка показала еще и оригинальную обувь - серебряные босоножки, украшенные пчелой и имеющие золотую окантовку.

К новогодним праздникам Дженнифер Лопес украсила не только свою елку и дом, но и придумала свой образ. Хотя к праздникам, Лопес явно подберет что-нибудь другое и более новогоднее.

Дженнифер Лопес на фоне новогодней елки (фото: instagram.com/jlo)