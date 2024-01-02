Джей Ло показала, як стильно поєднати капелюх з білим костюмом (фото)

Дженніфер Лопес стильно поєднала капелюх з білим костюмом

Джей Ло у новій публікації у своєму акаунті в черговий раз продемонструвала, наскільки унікальний смак вона має. Жінка поєднала три цікаві речі в один образ. Дженніфер одягла брючний костюм білого кольору у домашньому стилі, зверху накинула шубу темно-коричневого кольору та підкреслила свій образ неймовірним капелюхом з пташкою колібрі.

Також артистка не відмовилась і від деталей, оскільки одягла масивні сережки у вигляді квітки, дві великі обручки та буси, що виготовлені з великих перлин. А ще свій цікавий та досить незвичний лук Лопес розбавила блискучою сумкою чорного кольору, що видніється вдалині.

Джей Ло також зробила легкий макіяж, вона нафарбувала губи нюдовою помадою з рожевим відтінком та підкреслила очі темним смокі айс.

Джей Ло показала цікавий образ (фото: instagram.com/jlo)

Загалом образ Дженніфер вийшов оригінальним, як завжди, адже що-що, а у стилізації речей вона точно розуміється гарно і вкотре продемонструвала це своїм прихильникам, які вже десятиліттями захоплюються творчістю, красою та зовнішністю співачки.

До того ж свій пост артистка підписала дуже цікаво та з натяком на зміни у своєму житті, які принесе їй новий рік.

"Сезон колібрі офіційно почався. Це я зараз. Новий рік 2024", - написала модель.

Скоріше за все, таким підписом зірка говорить про свій новий альбом та фільм, який якраз і заплановано на 2024 рік. Певно, артистка все ж таки має великі творчі плани на 2024 і збирається дивувати поціновувачів своєї творчої діяльності.

Джей Ло показала цікавий образ (фото: instagram.com/jlo)