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Джей Ло показала, як стильно поєднати капелюх з білим костюмом (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес завжди вміла здивувати своїми цікавими образами, але іноді вона поєднує ті речі, які ніби взагалі не сумісні та це тільки на перший погляд.

Про те, як Джей Ло поєднала капелюх з класичним костюмом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Дженніфер Лопес стильно поєднала капелюх з білим костюмом

Джей Ло у новій публікації у своєму акаунті в черговий раз продемонструвала, наскільки унікальний смак вона має. Жінка поєднала три цікаві речі в один образ. Дженніфер одягла брючний костюм білого кольору у домашньому стилі, зверху накинула шубу темно-коричневого кольору та підкреслила свій образ неймовірним капелюхом з пташкою колібрі.

Також артистка не відмовилась і від деталей, оскільки одягла масивні сережки у вигляді квітки, дві великі обручки та буси, що виготовлені з великих перлин. А ще свій цікавий та досить незвичний лук Лопес розбавила блискучою сумкою чорного кольору, що видніється вдалині. 

Джей Ло також зробила легкий макіяж, вона нафарбувала губи нюдовою помадою з рожевим відтінком та підкреслила очі темним смокі айс. 

Джей Ло показала цікавий образ (фото: instagram.com/jlo)

Загалом образ Дженніфер вийшов оригінальним, як завжди, адже що-що, а у стилізації речей вона точно розуміється гарно і вкотре продемонструвала це своїм прихильникам, які вже десятиліттями захоплюються творчістю, красою та зовнішністю співачки.

До того ж свій пост артистка підписала дуже цікаво та з натяком на зміни у своєму житті, які принесе їй новий рік.

"Сезон колібрі офіційно почався. Це я зараз. Новий рік 2024", - написала модель. 

Скоріше за все, таким підписом зірка говорить про свій новий альбом та фільм, який якраз і заплановано на 2024 рік. Певно, артистка все ж таки має великі творчі плани на 2024 і збирається дивувати поціновувачів своєї творчої діяльності.

Джей Ло показала цікавий образ (фото: instagram.com/jlo)

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