Джей Ло показала, как стильно соединить шляпу с белым костюмом (фото)

Дженнифер Лопес стильно соединила шляпу с белым костюмом

Джей Ло в новой публикации в своем аккаунте в очередной раз продемонстрировала, насколько уникален вкус у нее. Женщина объединила три интересных вещи в один образ. Дженнифер надела брючный костюм белого цвета в домашнем стиле, сверху накинула шубу темно-коричневого цвета и подчеркнула свой образ невероятной шляпой с птичкой колибри.

Также артистка не отказалась и от деталей, поскольку надела массивные серьги в виде цветка, два больших кольца и бусы, изготовленные из больших жемчужин. А еще свой интересный и довольно необычный лук Лопес разбавила блестящей сумкой черного цвета, которая виднеетс вдали.

Джей Ло также сделала легкий макияж, она накрасила губы невзрачной помадой с розовым оттенком и подчеркнула глаза темным смоки айс.

Джей Ло показала интересный образ (фото: instagram.com/jlo)

В общем, образ Дженнифер получился оригинальным, как всегда, ведь что-что, а в стилизации вещей она точно понимается хорошо и в очередной раз продемонстрировала это своим поклонникам, которые уже десятилетиями восхищаются творчеством, красотой и внешностью певицы.

К тому же свой пост артистка подписала очень интересно и с намеком на изменения в жизни, которые принесет ей новый год.

"Сезон колибри официально начался. Это я сейчас. Новый год 2024 года", - написала модель.

Скорее всего, такой подписью звезда говорит о своем новом альбоме и фильме, который как раз и запланирован на 2024 год. Вероятно, артистка все же имеет большие творческие планы на 2024 год и собирается удивлять ценителей своей творческой деятельности.

Джей Ло показала интересный образ (фото: instagram.com/jlo)