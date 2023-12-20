Джей Ло показала, как подчеркнуть талию красным мини-платьем (фото)

Дженнифер Лопес одна из тех звезд, которые всегда демонстрируют, что красота не знает возраста. В этот раз она подчеркнула свою стройную талию с помощью красного платья.

О том, какое платье Джей Ло выбрала для того, чтобы подчеркнуть фигуру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Дженнифер Лопес показала, как подчеркнуть талию

Джей Ло никогда не скрывала своей фигуры, ведь она на протяжении всей жизни занимается состоянием своего тела и заботится о хорошем внешнем виде и здоровье. Певица понимает, что забота о своей красоте является хорошим вкладом в будущее. Поэтому она является хорошим примером для девушек и женщин во всем мире.

На днях актриса показала новые фото, на которых она позирует перед камерой и зеркалом в ярком красном мини-платье, что подчеркивает ее стройную талию и показывает все остальные прелести.

Для своего образа Дженнифер выбрала обычное, на первый взгляд, платье, которое является обжатым. Однако она имеет одну интересную деталь - цветки на шее из такой же ткани, немного отвлекающие взгляд от фигуры артистки, от которой невозможно оторвать взгляд.

На фотографиях женщина стоит перед зеркалом и красит свои губы блеском, имеющим шоколадный цвет, благодаря чему дополняет образ звезды. Ее волосы накручены и имеют роскошный объем у корней, что позволяет ее образу быть эффектной.

Джей Ло похвасталась стройной талией (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло дополнила свой лук массивными серебряными серьгами с камнями, а также довольно ярко накрашенными глазами. Красное мини-платье является не единственной деталью лука, на которые можно обратить внимание.

Певица всегда умела поразить своими образами и нарядами, ведь обладает великолепным вкусом и безупречной фигурой, на которой любая вещь выглядит уместно, красиво и очень стильно. А еще помогает показать, насколько важно ухаживать за собой в любом возрасте и беречь здоровье, хорошее состояние кожи и фигуру.