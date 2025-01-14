Джессіка Сімпсон розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбу

"Ми з Еріком живемо окремо, орієнтуючись у хворобливій ситуації в нашому шлюбі", - поділилася Джессіка з таблоїдом.

Співачка зазначила, що вони піклуються про емоційний стан дітей разом із чоловіком.

"Наші діти на першому місці, і ми фокусуємося на тому, що краще для них. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які приходять до нас, і цінуємо конфіденційність просто зараз, коли ми працюємо над цим як сім'я", - зізналася знаменитість.

Джессіка Сімпсон з родиною (фото: instagram.com/jessicasimpson)

Нагадаємо, що Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон одружилися в липні 2014 року після чотирьох років стосунків.

До шлюбу у пари народилися двоє дітей: дочка Максвелл Дрю, яка з'явилася на світ 1 травня 2012 року, і син Ейс Кнут, який народився 30 червня 2013 року. У березні 2019 року Джессіка народила доньку.

Джессіка Сімпсон з родиною (фото: instagram.com/jessicasimpson)

У листопаді 2023 року артистка поділилася, що в минулому боролася з алкогольною залежністю.

На той момент вона вже шість років вела тверезий спосіб життя. За словами співачки, основною причиною її проблеми була не стільки прихильність до алкоголю, скільки почуття невпевненості в собі.