Джессика Симпсон развелась с мужем после 10 лет брака

"Мы с Эриком живем отдельно, ориентируясь в болезненной ситуации в нашем браке", - поделилась Джессика с таблоидом.

Певица отметила, что они заботятся об эмоциональном состоянии детей вместе с мужем.

"Наши дети на первом месте, и мы фокусируемся на том, что лучше для них. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые приходят к нам, и ценим конфиденциальность прямо сейчас, когда мы работаем над этим как семья", - призналась знаменитость.

Джессика Симпсон с семьей (фото: instagram.com/jessicasimpson)

Напомним, что Джессика Симпсон и Эрик Джонсон поженились в июле 2014 года после четырех лет отношений.

До брака у пары родились двое детей: дочь Максвелл Дрю, которая появилась на свет 1 мая 2012 года, и сын Эйс Кнут, который родился 30 июня 2013 года. В марте 2019 года Джессика родила дочь.

Джессика Симпсон с семьей (фото: instagram.com/jessicasimpson)

В ноябре 2023 года артистка поделилась, что в прошлом боролась с алкогольной зависимостью.

На тот момент она уже шесть лет вела трезвый образ жизни. По словам певицы, основной причиной ее проблемы была не столько привязанность к алкоголю, сколько чувство неуверенности в себе.