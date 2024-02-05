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Дженніфер Лопес запалила на сцені у топі від українського бренду (відео)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес вміє дивувати своїми образами, але досить часто вони складаються з українських брендів. На останньому виступі співачка запалила у топі від Івана Фролова.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео-виступ Джей Ло в Instagram.

Дженніфер Лопес вийшла на сцену у топі від українського бренду

Останнім часом Дженніфер все частіше обирає речі від українських брендів. Особливу увагу заслуговує бренд Frolov. Здається, у Джей Ло з’явився фаворит, адже жінка у двох останніх кліпах була одягнена у вироби Івана. А тепер співачка засвітила його одяг і на сцені. 

Лопес вийшла на сцену шоу "Saturday Night Live" де й танцювала у білому топі-сорочці та поєднала його з широкими штанами та вкороченим піджаком.

Варто сказати, що такий образ є і класичним і сучасним одночасно, адже Джей Ло за допомогою топа підкреслює свій ідеальний прес та демонструє, як вона вміє танцювати.

Також жінка залишила волосся розпущеним і лише злегка накрутила локони, які весь виступ просто "літали" від її запальних танців.

Макіяж артистки був не надто яскравим, адже Лопес любить натуральні відтінки, тому нюд знову ж таки став найкращим варіантом для образу Дженніфер. Також на шиї Лопес блищала підвіска з каменів, яку було складно не помітити навіть здалеку.

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