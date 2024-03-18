UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дженніфер Лопес показала нові цікаві образи у чорно-білих відтінках (фото)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Лопес кожного разу вдається здивувати публіку своїми новими образами і цікаво те, що жоден з них не схожий на попередній.

Про нові луки голлівудської зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Дженніфер Лопес показала нові образи

Певно, всі прихильники співачки вже звикли до того, що вона вміє дивувати своїми вбраннями. І це дійсно так, адже кожен новий образ Джей Ло стає справжнім приводом для обговорень. 

Так, днями жінка показала одразу кілька образів у новій фотосесії, всі вони є досить ніжними та мають одну колірну гаму, а саме чорно-білу. 

Спочатку Дженніфер приміряла на себе білосніжну напівпрозору накидку на голі плечі та голову, що створило казковий образ співачки. 

Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)

Далі Лопес одягнула елегантну корсетну чорну сукню з відкритим декольте та пишною спідницею. Для фотографій у ньому артистка забралась на кришу та постала у досить сміливій позі на краю та ще й на підборах. 

Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)

Ще один образ Джей Ло складається з прямої сукні довжини максі, яка підкреслює тонку талію співачки та має чорно-білі кольори. Сама сукня чорна, а от горловина та кінці рукавів - білі. Також цей образ вона доповнила оригінальним капелюхом й туфлями на підборах. 

Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)

Кожен з цих образів розкриває артистку з нової сторони, вона й ніжна, й серйозна, й навіть трохи небезпечна та безмежно смілива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер ЛопесМодні тренди