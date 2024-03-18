Дженніфер Лопес показала нові цікаві образи у чорно-білих відтінках (фото)

Дженніфер Лопес кожного разу вдається здивувати публіку своїми новими образами і цікаво те, що жоден з них не схожий на попередній.
Про нові луки голлівудської зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.
Певно, всі прихильники співачки вже звикли до того, що вона вміє дивувати своїми вбраннями. І це дійсно так, адже кожен новий образ Джей Ло стає справжнім приводом для обговорень.
Так, днями жінка показала одразу кілька образів у новій фотосесії, всі вони є досить ніжними та мають одну колірну гаму, а саме чорно-білу.
Спочатку Дженніфер приміряла на себе білосніжну напівпрозору накидку на голі плечі та голову, що створило казковий образ співачки.
Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)
Далі Лопес одягнула елегантну корсетну чорну сукню з відкритим декольте та пишною спідницею. Для фотографій у ньому артистка забралась на кришу та постала у досить сміливій позі на краю та ще й на підборах.
Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)
Ще один образ Джей Ло складається з прямої сукні довжини максі, яка підкреслює тонку талію співачки та має чорно-білі кольори. Сама сукня чорна, а от горловина та кінці рукавів - білі. Також цей образ вона доповнила оригінальним капелюхом й туфлями на підборах.
Джей Ло показала нові образи (фото: instagram.com/jlo)
Кожен з цих образів розкриває артистку з нової сторони, вона й ніжна, й серйозна, й навіть трохи небезпечна та безмежно смілива.
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