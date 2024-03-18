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Дженнифер Лопес показала новые интересные образы в черно-белых оттенках (фото)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес каждый раз удается удивить публику своими новыми образами и интересно то, что ни один из них не похож на предыдущий.

О новых лугах голливудской звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Дженнифер Лопес показала новые образы

Наверное, все поклонники певицы уже привыкли к тому, что она умеет удивлять своими нарядами. И действительно так, ведь каждый новый образ Джей Ло становится настоящим поводом для обсуждений.

Так, на днях женщина показала сразу несколько образов в новой фотосессии, все они достаточно нежны и имеют одну цветовую гамму, а именно черно-белую.

Сначала Дженнифер примерила на себя белоснежную полупрозрачную накидку на голые плечи и голову, что создало сказочный образ певицы.

Джей Ло показала новые образы (фото: instagram.com/jlo)

Далее Лопес надела элегантное черное корсетное платье с открытым декольте и пышной юбкой. Для фотографий в нем артистка забралась на крышу и предстала в довольно смелой позе на краю и еще на каблуке.

Джей Ло показала новые образы (фото: instagram.com/jlo)

Еще один образ Джей Ло состоит из прямого платья длины макси, которое подчеркивает тонкую талию певицы и имеет черно-белые цвета. Само платье черное, а вот горловина и концы рукавов - белые. Также этот образ она дополнила оригинальной шляпой и туфлями на каблуке.

Джей Ло показала новые образы (фото: instagram.com/jlo)

Каждый из этих образов раскрывает артистку с новой стороны, она и нежна, и серьезна, и даже немного опасна и безгранично смела.

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Дженнифер ЛопесМодные тренды