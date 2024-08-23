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Дженніфер Лопес назвала офіційну причину розлучення з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

55-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес озвучила причину розлучення з Беном Аффлеком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, причиною розриву подружжя стала публічність їхніх стосунків.

Як пише ЗМІ, ця причина "реальна". У статті зазначено, що Лопес "не могла контролювати свого чоловіка, який перебував у стані стресу, а він не міг її змінити".

На думку журналістів, ще однією помилкою в шлюбі стало наполегливе бажання співачки виносити на публіку подробиці їхніх стосунків.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Крім розлучення, Джей Ло хоче відмовитися і прізвища Аффлека, яке взяла після весілля.

Вона попросила суд змінити його з "Дженніфер Лінн Лопес Аффлек" на дівоче "Дженніфер Лінн Лопес".

Зараз зірка має намір розділити їхні з актором активи і борги. Незабаром почнеться шлюборозлучний процес.

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Дженніфер ЛопесБен АффлекРозлученняЗірки