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Дженнифер Лопес назвала официальную причину развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес озвучила причину развода с Беном Аффлеком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, причиной разрыва супругов стала публичность их отношений.

Как пишет СМИ, эта причина "реальна". В статье говорится, что Лопес "не могла контролировать своего мужчину, который находился в состоянии стресса, а он не мог ее изменить".

По мнению журналистов, еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить подробности их отношений на публику.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Помимо развода, Джей Ло хочет отказаться и фамилии Аффлека, которую взяла после свадьбы.

Она попросила суд сменить его с "Дженнифер Линн Лопес Аффлек" на девичью "Дженнифер Линн Лопес".

Сейчас звезда намерена разделить их с актером активы и долги. В скором времени начнется бракоразводный процесс.

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Дженнифер ЛопесБен АффлекРазводЗвёзды