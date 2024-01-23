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Дженніфер Лопес, Меган Фокс і Він Дізель: усі номінанти на антипремію Золота малина 2023

Оголошені всі номінанти на премію Золота Малина 2022 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Стали відомі номінанти 43-ї щорічної антипремії Золота малина, на якій за традицією називають найгірших акторів, режисерів, сценаристів, і, звичайно, найгірші фільми року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт заходу.

Найгірший фільм:

  • "Екзорцист. Вірянин"
  • "Нестримні 4"
  • "Мег 2: Западина"

 

  • "Шазам! Лють богів"
  • "Вінні-Пух: Кров та мед"

Найгірший актор:

  • Рассел Кроу ("Екзорцист Ватикану")
  • Він Дізель ("Форсаж 10")

 

  • Кріс Еванс ("Без відповіді")
  • Джейсон Стейтем ("Мег 2: Безодня")
  • Джон Войт ("Мерсі")

Найгірша актриса:

  • Ана де Армас ("Без відповіді")
  • Меган Фокс ("Джонни та Клайд")
  • Сальма Хайєк ("Супер Майк: Останній танець")
  • Дженніфер Лопес ("Мати")

 

  • Хелен Міррен ("Шазам! Лють богів")

Найгірший екранний дует:

  • Будь-які два "нещадних найманця" з "Нестримних 4"
  • Двоє будь-яких жадібних до грошей інвесторів, які пожертвували 400 мільйонів доларів для покупки прав для ремейку "Екзорциста"

 

  • Ана де Армас і Кріс Еванс, які провалили іспит з екранної хімії ("Без відповіді")
  • Сальма Хайєк і Ченнінг Татум ("Супер Майк: Останній танець")
  • Вінні-Пух і Паць у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-Пух: Кров і мед")

Зазначимо, що переможців Золотої Малини 2024 вже оголосять перед "Оскаром" - 9 березня.

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