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Дженнифер Лопес, Меган Фокс и Вин Дизель: все номинанты на антипремию Золотая малина 2023

Объявлены все номинанты на премию Золотая Малина 2022 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Стали известны номинанты 43-й ежегодной антипремии Золотая малина, на которой по традиции называют худших актеров, режиссеров, сценаристов, и, конечно, худшие фильмы года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Худший фильм:

  • Изгоняющий дьявола: Верующий
  • "Неудержимые 4"
  • "Мег 2: Впадина"

 

  • "Шазам! Ярость богов"
  • "Винни-Пух: Кровь и мед"

Худший актер:

  • Рассел Кроу ("Экзорцист Ватикана")
  • Вин Дизель ("Форсаж 10")

 

  • Крис Эванс ("Без ответа")
  • Джейсон Стейтем ("Мег 2: Бездна")
  • Джон Войт ("Мерси")

Худшая актриса:

  • Ана де Армас ("Без ответа")
  • Меган Фокс ("Джонны и Клайд")
  • Сальма Хайек ("Супер Майк: Последний танец")
  • Дженнифер Лопес ("Мать")

 

  • Хелен Миррен ("Шазам! Ярость богов")

Худший экранный дуэт:

  • Любые два "беспощадных наемника" из "Неудержимых 4"
  • Двое любых жадных к денегам инвесторов, пожертвовавших 400 миллионов долларов для покупки прав для ремейка "Экзорциста"

 

  • Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экзамен по экранной химии ("Без ответа")
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум ("Супер Майк: Последний танец")
  • Винни-Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц ("Винни-Пух: Кровь и мед")

Отметим, что победителей Золотой Малины 2024 уже объявят перед "Оскаром" - 9 марта.

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премияЗолотая Малина